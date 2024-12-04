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疫情促數位學習 葉丙成：盼從國小培育AI素養

2024/12/4 15:25（12/4 15:46 更新）
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教育部舉辦「2024自主學習節暨數位學習行為與成效分析研討會」，包括主題論壇、研討會，以及逾600場公開授課，展示科技輔助自主學習教學模式。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年12月4日
教育部舉辦「2024自主學習節暨數位學習行為與成效分析研討會」，包括主題論壇、研討會，以及逾600場公開授課，展示科技輔助自主學習教學模式。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年12月4日
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（中央社記者許秩維台北4日電）教育部政務次長葉丙成表示，2021年因疫情影響，教師用數位工具讓學生學習不中斷，是自主學習的重要起點；因應AI時代，教育部也希望從國小開始培養學生的AI素養。

教育部於11月27日至12月4日舉辦「2024自主學習節暨數位學習行為與成效分析研討會」，包括逾600場公開授課，展示科技輔助自主學習教學模式，今天則辦理主題論壇，聚焦數位學習、適性教學、教育大數據及AI融入學習等實例。

教育部政務次長葉丙成表示，早年他在推翻轉教育時相當辛苦，因為有些學校擔心老師叫學生上網看影片、做題目，家長會有很多疑慮；直到2021年因疫情影響，教師運用數位工具，讓學生學習不中斷，成為自主學習很重要的起點。

因應AI時代來臨，葉丙成提到，教育部積極推動AI導入教學與人才培育計畫，除了教育部因材網有AI學習夥伴，以蘇格拉底式提問法引導學生學習，也將辦理國中小AI爭霸賽，提升學生人工智慧視野及興趣，扎根AI基礎教育。

葉丙成指出，AI爭霸賽是要培養學生的AI素養，運用AI解決真實世界問題，希望從國小開始，訓練學生建立AI模型、訓練資料並調教AI模型，這也是業界最需要的人才；過去3年已在花蓮、南投等地試行，明年希望全台灣都能參與，藉由比賽激發學生對AI的學習興趣。

另外，教育部推動中小學數位學習精進方案專案辦公室執行秘書郭伯臣也進行專題分享，介紹教育部因材網AI學習夥伴「e度」的教學應用與成果，包括即時分析學生學習行為並提供個人化建議，促進教師適性教學與學生自主學習成效，自今年9月全面開放以來，受惠學生已逾40萬人。（編輯：陳政偉）1131204

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