屏東教育博覽會 周春米：114年建置數位教育園區

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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東教育博覽會今天登場，有專題演講、學校特色攤位等，屏東縣長周春米出席表示，數位教育縮小城鄉差距，規劃明年4月在唐榮國小建置數位教育園區，支持發展數位教學。

「2024屏東教育博覽會－E學大作戰 自主學習GO」今天上午在屏東市鶴聲國小登場。周春米致詞表示，屏東縣長期致力於推動數位教育，關注偏鄉教育均衡發展，縮小城鄉數位落差，讓屏東每個孩子都能與都市孩子享有同等學習機會，甚至與國際接軌，透過「生生用平板、班班有網路」等計畫，建構全縣199所中小學完善數位學習環境，奠定學生智慧學習的基礎。

周春米指出，教育博覽會以數位學習為核心，現場有專題演講、30個學校特色攤位、12個數位軟體介紹、8名領航教師公開課典範教學，全方位展示屏東在數位教育的豐碩成果。數位學習也是未來教育發展趨勢，將於明年4月在唐榮國小建置數位教育園區，整合資源提供教師數位技能培訓與實作空間。

教育博覽會吸引校長、教師、家長及教育夥伴等逾500人共襄盛舉，由教育部推動中小學數位學習精進方案專案辦公室執行秘書郭伯臣，針對國家數位與教學創新政策，帶來「數位學習未來發展趨勢」專題演講。

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博覽會現場設有30個特色攤位，內容涵蓋英語教育、國際教育、閱讀教育、多元文化、議題教育及科技教育等多元主題。其中，設置在海濱國小的屏東縣戶外教育及海洋教育中心，規劃「海洋科學序列教材（OSS）計畫」成果展，OSS教材是套輔助學生以科學方法探索重要海洋科學概念的系統化教學，由屏東縣政府與海洋委員會共同推動，讓學生學習到海洋科學的核心概念。

教育處提及，教育博覽會不僅肯定教師的努力與專業，也讓與會者能深入了解屏東縣在數位教育上的創新與進展，也提供了彼此交流與經驗分享機會，共同探討數位時代下教育的未來發展方向，為屏東教育注入更多創新動能與實踐可能性。（編輯：郭諭儒）1131123