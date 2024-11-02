學者：數位科技與AI 逐步實踐因材施教的規模化

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（中央社記者陳至中台北2日電）黃昆輝教育基金會今天舉辦「因材施教」焦點座談，台中教育大學校長郭伯臣指出，數位科技與AI（人工智慧）發展，打破人力限制的障礙，讓因材施教的「規模化」逐步實現。

黃昆輝基金會預計在11月16日、17日在台北舉辦教育政策國際研討會，今天先一步舉辦焦點座談暖身，多名學者專家都提到數位科技的發展，讓「因材施教」有更多的可能。

曾協助教育部開發「因材網」等學習平台的中教大校長郭伯臣指出，過去因材施教的理想，礙於教師人力的限制，無法普及於每一名學生，但在數位科技和AI的發展下，已能逐步實踐「規模化」，豐富的數位內容和平台，讓教與學都更便利。

不過郭伯臣也提到，未來須持續擴大載具的覆蓋率，目前平板等載具，在中小學的使用率超過9成，已是日常必要的工具，偏鄉是「一生一載具」，但非偏遠地區是每6班補助1班，還可持續提高。

郭伯臣呼籲，要持續透過培訓加強教師的「電子教學法（e-Pedagogy）」和「數位素養」，韓國已於2023年訂定相關規範，台灣也應建立相對應的發展支持系統。

台北市私立薇閣高中校長孫明峯指出，數位學習提供更多適性發展的可能，協助學習履歷與數據收納。但因師資素養、資源不足、家長觀念、升學壓力等，讓學校的實踐仍受限制，學校可從彈性學習時間切入，引導學生依照自己的學習進度和興趣，選擇不同的方式。

新北市教育局長張明文分享，112學年度起新北市創設教育資料平台，以資科視覺化、互動式的網頁設計，蒐集學生的基本資料學習狀況、閱讀歷程等數據，協助學校分析，到今年3月已產出全市308所學校的報告。

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台南市教育局督學陳思瑀表示，因材施教不是讓學生自己看影片，教師須引導討論和歸納。她分享台南市推動「課中差異化教學」融入數位學習的情形，由專家入班陪伴，因地制宜引導學校建立機制。可以看到專注的學生數普遍提高，以往長期學習失敗的學生，也能因適性化學習的成功，產生被教師稱讚的喜悅。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝表示，數位科技為「成就每一個孩子」提供助力，AI的應用也越來越普遍，但在教育政策與實務上，仍較缺乏嚴肅的檢視，究竟學生顯現的差異有哪些、教學方法如何「適性」，都有待教育單位進一步釐清。（編輯：李亨山）1131102