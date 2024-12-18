廖鴻基與尤佑．倍苓獲頒教育部社教終身奉獻獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北18日電）海洋文學作家廖鴻基、泰雅編織藝師尤佑．倍苓，今天獲頒教育部社會教育終身奉獻獎。廖鴻基說，台灣海域常可看見抹香鯨，引起國際重視，透過海洋保育與抹香鯨讓世界看見台灣。

教育部社會教育貢獻獎今天在國立台灣圖書館舉行頒獎儀式，由教育部長鄭英耀頒發獎項，鄭英耀表示，有賴社會人士的付出，才能推展社會教育，這些獲獎者都是以生命影響生命的感動故事。

獲得終身奉獻獎的廖鴻基是海洋文學家，也是現任花蓮縣福爾摩沙協會理事長。廖鴻基從鄭英耀手中接獲獎座，發表感言時，感謝團隊與所有愛護海洋人士的支持。

廖鴻基說，他以大海為主要生活領域30年，現階段台灣社會仍不很重視海洋資源。他發現魚源枯竭，東部花蓮海域有豐富的鯨豚資源。

他說，目前花蓮海域可以見到抹香鯨，台灣超過1000萬人次賞鯨，透過這樣的觀察與體驗，因此有了從海上看台灣的視角，他樂於分享海洋意識與海洋理念。

也獲得終身奉獻獎的原住民織布技藝家尤佑．倍苓表示，她不但拜訪部落耆老學織布，也前往南投春陽部落學習賽德克族的織布。無論是不是原住民，她都樂於傳授並振興泛泰雅織布技藝。

她熱衷振興傳統平織、夾織、菱形織紋，並展現創新技術與斜紋織。尤佑．倍苓致詞時，感謝新店崇光社區大學一起協力，讓大家有機會學習泛泰雅織布技藝。（編輯：李錫璋）1131218