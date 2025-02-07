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1月出口387.1億美元年增4.4% 連15紅優於預期

2025/2/7 16:07（2/7 16:30 更新）
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圖為高雄港貨櫃輪進行裝卸貨櫃作業。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北7日電）財政部今天公布1月出口387.1億美元、創歷年同月次高，年增4.4%、連續15個月正成長，外銷受惠人工智慧（AI）商機，無懼農曆春節假期與外銷淡季效應，表現優於預期。

財政部今天公布最新海關進出口貿易統計概況，1月出口金額387.1億美元、年增4.4%；進口金額287.4億美元、年減17.2%。（編輯：潘羿菁）1140207

圖為近一年各月出口統計。（圖取自財政部網頁mof.gov.tw）
圖為近一年各月出口統計。（圖取自財政部網頁mof.gov.tw）
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