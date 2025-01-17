供應鏈重組 台灣對中出口占比4年大降12個百分點

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（中央社記者張璦台北17日電）美中貿易戰引發全球供應鏈重組與去中化，加上中國房市不振加劇其內需疲弱，影響所及，財政部指出，台灣對中國與香港出口占總出口比重由民國109年的43.9%高點，驟降至113年的31.7%，大減12.2個百分點。

財政部統計處發布統計通報指出，中國近年推動中國製造2025、新質生產力、半導體自主化等政策，盼能帶動經濟轉型、促進進口替代。

不過，財政部統計處表示，因美中貿易戰引發全球供應鏈重組與去中化，中國房市不振等亦加劇其內需疲弱，進而造成台灣對中國與香港出口占總出口比重，由109年的43.9%高點驟降至113年的31.7%，減幅達12.2個百分點。

財政部統計處進一步指出，113年對中港出口衰退貨類主要集中於塑化產品、基本金屬及其製品與工具機等，與中港過剩的產能及低價競爭有關；科技類的印刷電路、二極體電晶體等傳統電子產品亦漸趨式微，但積體電路、人工智慧GPU顯示卡等科技密集度較高的產品，113年出口占比仍較109年上升。

此外，財政部統計處表示，由於美中科技爭鋒及國際大廠分散地緣政治風險考量，時有「中國+1」或「台灣+1」的建議，使台灣對中國的出口依賴順勢移轉，而與美國、東協貿易往來更加深化。

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反映在數據上，財政部統計處指出，113年台灣對美國出口突破千億美元，達1114億美元，較109年增加608億美元或1.2倍，主要成長動能來自於電腦及其附屬單元（顯示卡、伺服器等），增幅達6.4倍，積體電路則增加3.6倍。

同時，財政部統計處表示，台灣對美出口比重由109年的14.6%上揚至113年的23.4%，增加8.8個百分點；對東協出口占比亦增3.1個百分點，同樣以電腦及其附屬單元、積體電路表現較突出。（編輯：林家嫻）1140117

（圖取自財政部網頁mof.gov.tw）