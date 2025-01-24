投資熱演唱會助攻 主計總處上修去年經濟成長達4.3%寫3年新高

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）人工智慧（AI）需求熱絡，帶動廠商投資，主計總處今天公布2024年第4季經濟成長概估為1.84%，全年經濟成長概估則為4.3%，為近3年最佳。

主計總處官員說明，經濟成長亮眼，投資熱絡扮演關鍵角色，而出口優於預期、演唱會經濟發酵，也達到助攻效果。

主計總處概估去年第4季經濟成長率為1.84%，較11月預測數增加0.12個百分點，併計前3季後，113年經濟成長率概估4.30%，較預測數4.27%增加0.03個百分點。

主計總處綜合統計處簡任視察王翠華說明，AI、高效能運算等新興科技需求暢旺，點火民間投資，近年國內廠商積極擴充高階製程跟封測產能，力道強勁，是這次概估優於預期的關鍵。

主計總處概估第4季資本形成實質成長17.53%，較預測數大增6.23個百分點，對經濟成長貢獻達4.1個百分點。

王翠華補充，除了投資旺盛，第4季商品出口也較預測數增加6億美元，顯示外需強勁。

值得一提的是，去年第4季「演唱會經濟」發酵，周杰倫、劉德華、張惠妹、五月天等大咖相繼舉行演唱會，為娛樂消費添加柴火。

王翠華指出，光是去年10、11月，娛樂消費金額年成長就達85%，這還沒有包含演唱會帶動的周邊消費、餐飲；另外，2024年世界棒球12強賽台灣奪冠，全民熱血沸騰，觀賽期間就已有提振消費效果，奪冠後各式優惠活動，也對民間消費有貢獻。

主計總處指出，受惠於薪資穩健成長的所得效果，股市上漲的財富效果，加上歲末節慶激勵消費，概估第4季民間消費實質成長1.94%，較預測數增加0.29個百分點。

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2024年台灣經濟成長率概估值突破4%，不只創下3年最高，經濟表現也是亞洲四小龍當中最佳。

根據主計總處提供資料，2024年韓國經濟成長率為2.0%，新加坡為4.0%，香港預計2月3日公布，但前3季平均值僅2.6%，第4季數據尚未出爐，不過基期較高的情況下，難有突出表現。王翠華表示，台灣雖然2023年經濟成長較緩，2024年有很高機率重返亞洲四小龍之首。（編輯：林淑媛）1140124