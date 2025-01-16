中經院估今年經濟成長3.22% 川普上任緊盯關稅4要點

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）中經院今天發布經濟預測，估2025年經濟成長率為3.22%，呈現「內外皆溫」，不過面對今年最大的不確定性川普2.0，中經院認為，須關注美國總統當選人川普上任後的關稅實施時間點、幅度，以及是否將原本免稅的資通訊產品列入等4大觀察點。

中經院今天舉行「2025年經濟展望論壇」，同步發布經濟預測，粗估2024年台灣經濟成長率為4.3%，2025年為3.22%，成長速度放緩，主因是基期已高，加上國際不確定風險增加。

至於通膨走勢，中經院假設國內公用事業費率未調整等情形下，預估2025年消費者物價指數（CPI）年增率為1.93%，已經在2%的通膨警戒線之下。

展望2025年，川普2.0是最大不確定性，中經院指出，川普將於1月20日上任，他先前對關稅、遣返非法移民，以及降稅、鬆綁科技應用等主張及談話，均將影響全球經貿局勢。

中經院院長連賢明認為，川普關稅措施有4大觀察點，首先是時間點，川普上任後，是否如其所言，馬上開打關稅戰。第二，關稅是一次到位，還是逐步調整。第三，加徵關稅是所有國家一體適用，還是不同國家有不同作法。

最後，台灣主要出口產業集中資訊科技類，這類產品目前在國際上免稅，川普會不會把這部分列入，必須持續關注。

連賢明表示，實際情況仍必須等川普上任，根據其發言及作法，綜合判斷後，才能更具體判斷對台灣的影響程度及範圍。

雖然川普帶來極大不確定性，中經院對於台灣經濟展望依舊審慎樂觀，認為今年經濟成長率站穩3%之上，達3.22%，內需與外貿成長相對均衡。2025年商品與服務輸出實質成長率為5.56%；投資方面，雖因全球經濟成長走勢及政策不確定性干擾，導致廠商投資策略有所遲疑，但民間投資全年成長率仍有4.71%的水準。

合庫金控首席經濟學家徐千婷直言，人工智慧（AI）仍是大勢所趨，台灣又是AI「核心中的核心」，AI需求挹注台灣的投資、出口雙引擎，支撐景氣表現。

徐千婷進一步指出，2025年台積電CoWos產能即便再擴充一倍，還是供不應求，另外，4大雲端業者資本支出也將推升AI伺服器需求，對台灣重點產業半導體業而言，2025年仍是好年。

值得注意的是，美國為保持在AI發展及晶片設計上的領先地位，持續管制AI晶片等產品出口，並提出分級（三級）管制措施。中經院表示，台灣名列第一級的關鍵盟友，不受管制，但台廠出口至其他管制級別國家的相關產品，可能受到衝擊；至於AI、高效能運算（HPC）相關產品的全球需求暢旺，預料相關商品出口仍將蓬勃成長。

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國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則分析，川普2.0其實是以關稅戰之名，行科技戰之實，美國希望更進一步拉開與中國的科技距離。

儘管川普還未上任，美國已啟動對中國製造的成熟製程晶片展開301貿易調查，劍指成熟製程，林啟超對此表示，現在各界擔心的是，未來中國成熟製程大爆發，可能重演「太陽能慘業」等情境，產能大量開出，重傷其他國家的成熟製程。（編輯：楊蘭軒）1140116