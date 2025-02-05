王品因應成本提升 西堤、陶板屋套餐漲30元調幅4.5%

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（中央社記者江明晏台北5日電）王品集團今天透露，旗下2品牌「西堤牛排」、「陶板屋」自今年1月29日起，單人套餐價格已從新台幣668元調漲為698元，調漲30元，調幅為4.5%，以因應原物料與店租、人力等成本增加。

王品集團今天舉辦「西堤牛排」連續22年響應捐血活動，並首次將募血範圍擴大至南台灣地區。

王品集團會後透露，旗下2品牌「西堤牛排」、「陶板屋」自1月29日起，單人套餐價格調漲30元，主要因應原物料、店租與人力成本上漲，並搭配新增菜色與菜單優化。

王品指出，西堤品牌成立22年，去年店數增加1間，達37店，營收表現持平，今年會持續展店，北部會再開出一間小型店，並預計重新改裝5間店、搬遷1家店，全年營收估計成長5%。

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此外，王品集團在2021年10月曾宣布，針對旗下15個品牌調價，平均調幅5%以內，包含王品、西堤、石二鍋等在內。

王品同時表示，餐飲業招工不易，目前仍有10%左右的人力缺口，持續提升營運流程優化，讓設備效率增加，歷年都會兩度調薪積極徵才，今年西堤品牌總人事成本提升1個百分點。（編輯：張均懋）1140205