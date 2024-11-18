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台灣麥當勞部分商品20日起漲價 麥克雞塊、蘋果派都在內

2024/11/18 16:03（11/18 16:25 更新）
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台灣麥當勞18日宣布，20日凌晨0時起調整部分產品價格，早餐、超值全餐主餐及部分點心飲料，單點價格調升新台幣2至3元。（台灣麥當勞提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年11月18日
台灣麥當勞18日宣布，20日凌晨0時起調整部分產品價格，早餐、超值全餐主餐及部分點心飲料，單點價格調升新台幣2至3元。（台灣麥當勞提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年11月18日
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（中央社記者汪淑芬台北18日電）台灣麥當勞今天宣布，考量整體營運策略，20日凌晨0時起調整部分產品價格，早餐、超值全餐主餐及部分點心飲料，單點價格調升新台幣2至3元。

台灣麥當勞發布新聞稿，20日起，部分產品價格調整，平均調幅2.4%。超值全餐部分，主餐單點價格調升2至3元，配餐價格維持不變（麥脆鷄腿每塊調升3元，一份主餐為2塊）；早餐部分，主餐單點價格調升2元，配餐價格維持不變（全日好食系列主餐價格，依超值全餐主餐價格為準）。

點心類部分，麥克鷄塊（4塊或6塊）、玉米湯（小）、蛋捲冰淇淋（大）、蘋果派調升2元；麥脆鷄腿（1塊）、漢堡、吉事漢堡調升3元；其餘中薯、勁辣香鷄翅等13項產品價格維持不變。

飲料類部分，41元（含）以上飲品調升2元，套餐飲料升級經典美式咖啡，升級價維持不變。

同時台灣麥當勞持續提供消費者多元且超值的餐點選擇，20日起，限期推出由麥香鷄及麥香魚領銜的「99有省餐」、「129超省餐」，同時也推出選用台農57號地瓜製成的全新點心「五七地瓜球」，套餐加購價39元，並同步推出全新「藜麥沙拉系列」，109元起就能享受優質蛋白質與蔬菜。

台灣麥當勞也推出App週年慶，連續1個月優惠大放送，首波優惠今天至12月1日，大薯、薯餅、4塊麥克鷄塊（原味/椒麻辣味）、經典那堤等10項產品「買一送一」，超值全餐「買就送」及129超省餐「買就送」等，每週超過20張優惠券，最多累積可省下2772元。（編輯：張雅淨）1131118

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