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麥當勞鬆餅漢堡開賣引排隊熱潮 不到1週陸續售罄

2024/11/17 10:19（11/17 10:34 更新）
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台灣麥當勞13日起限時限量開賣楓糖鬆餅漢堡。（圖取自麥當勞網頁mcdonalds.com）
台灣麥當勞13日起限時限量開賣楓糖鬆餅漢堡。（圖取自麥當勞網頁mcdonalds.com）
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（中央社記者余曉涵台北17日電）麥當勞13日起限時限量開賣國外熱銷的楓糖鬆餅漢堡，引發不少民眾一早就排隊搶購，原訂1個月活動，不到1週陸續售罄；麥當勞指出，實際供貨則以各餐廳販售情況為準。

麥當勞McGriddles系列（楓糖鬆餅漢堡）因其蓬鬆口感與甜鹹滋味，擁有一群忠實粉絲，更有不少旅客到日本旅遊時，會將楓糖鬆餅漢堡列為必吃清單。

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繼香港麥當勞開賣楓糖鬆餅漢堡引發熱潮後，台灣麥當勞13日也限時限量推出3款楓糖鬆餅漢堡，原本活動預計到12月17日，但開賣後每天上午都引發民眾排隊搶購，甚至有民眾熬夜排隊，就是為了一嚐原本在台灣吃不到的楓糖鬆餅漢堡，也讓楓糖鬆餅漢堡上市才短短4天，就傳出不少麥當勞已經售罄，提出售罄公告。

對此，麥當勞表示，楓糖鬆餅漢堡上市後備受顧客喜愛，部份餐廳已陸續售罄，實際供貨則以各餐廳販售情況為準，感謝顧客支持。（編輯：陳仁華）1131117

#台灣
#麥當勞
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