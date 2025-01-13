漢堡王14日起漲價平均增幅5.6% 華堡系列貴10元
2025/1/13 17:18（1/13 18:09 更新）
（中央社記者余曉涵台北13日電）繼肯德基漲價後，漢堡王今天也宣布14日起調漲，平均漲幅5.6%，華堡系列、重磅系列、安格斯系列都調漲10元，點心、飲料等則維持既有價格。
速食業者連環漲，繼肯德基7日起微調價格之後，漢堡王今天也發布新聞稿，因應整體營運考量，經過審慎評估後，14日起共16款漢堡調漲新台幣5元到10元，平均漲幅5.6%。
漢堡王指出，包含華堡系列、重磅系列、安格斯系列等調漲10元，國王經典系列則調漲5元到9元不等。
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至於點心、飲料、我選我味，漢堡王說，維持既有價格，優惠券、3樣100元等優惠也不調整價格。
漢堡王指出，明天起也將推出常態型菜單，新增多項常態餐點，加入無麵包漢堡、雞薯條等，並推出多元化套餐選擇，原早餐時段供應的堡款也改為全天候供應。（編輯：唐聲揚）1140113
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