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物價聯合稽查小組再出擊 查完24業者17供應商

2022/1/4 21:26
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（中央社記者梁珮綺台北4日電）為嚴查民生、餐飲業是否哄抬物價，物價聯合稽查小組從上週起展開稽查，今天續查8家牛肉、雞肉、豬肉及水產等中上游供應商與貿易商，截至目前為止，已查完24家連鎖餐飲業者及17家供應商。

疫情肆虐全球，使得供應鏈瓶頸更為嚴重、通膨情勢延燒，國內民生用品與餐飲價格應聲喊漲。為嚴查業者有無哄抬價格情形，行政院跨部會成立物價聯合稽查小組，上週鎖定24家連鎖業者，本週開始向上溯源，清查中上游供應商，昨天查完9家。

經濟部晚間發布新聞稿指出，今天續查8家牛肉、雞肉、豬肉及水產等中上游供應商與貿易商，分別位於台北市、新北市及花蓮縣，請業者就稽查項目具體說明進銷貨的價格、數量與漲價品項的原因、漲幅及提供佐證資料。

經濟部表示，業者反映受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響、天候異常致農作物欠收，帶動國際原物料（如飼料）價格走揚，加上國際物流成本增加，成本不堪負荷，只能調漲供應食材價格。

經濟部進一步說明，為穩定國內民生物價，稽查小組將持續溯源查證。（編輯：林興盟）1110104

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