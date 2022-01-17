業者喊果糖大漲 台糖將增產甘蔗液糖穩定市場

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（中央社記者曾智怡台北17日電）針對手搖業者稱手搖飲漲價原因與台糖果糖漲價有關，台糖澄清，「台糖沒有生產果糖」，出產的糖全是砂糖及甘蔗液糖；若業者認為果糖漲幅驚人，建議可改用甘蔗液糖，台糖將增產供應。

台糖今天發布新聞稿表示，民生用小包砂糖自民國105年至今，即維持每公斤新台幣36元，從未隨國際糖價上漲而調漲；至於業務用大包裝砂糖，比較國際糖價去年1月與昨天收盤價，漲幅已高達28.7%。

不過，台糖指出，為避免對國內糖價產生重大衝擊，台糖砂糖及甘蔗液糖售價調幅有受到限制，一直以來均採緩漲方式辦理；以國際漲幅28.7%推算，目前國內砂糖價格應高於每公斤30元才對，但至今台糖的牌價也僅為每公斤25.1元，確實比國際糖價低。

至於台糖的甘蔗液糖（料源為砂糖），若依國際漲幅28.7%推算，價格每公斤應已超過21元，但昨天牌價為17.9元，低於國際糖價。

台糖表示，若飲料業者認為果糖漲幅驚人，怕不符成本，建議可改採甘蔗液糖，台糖將增產以充分供應、穩定市場。

台糖指出，台糖沒有生產及販售果糖，飲料業者如對漲幅較小的甘蔗液糖有需求，台糖會儘量滿足，盼飲料業者善用台糖緩漲供糖的美意，相互幫襯，穩住國內物價；至於其他物資，台糖日前已承諾，今年元宵節前均不調漲，並於自有通路設置平價專區。（編輯：蘇志宗）1110117