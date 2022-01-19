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外食漲價
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外食漲價2/50

經部：春節期間油價只跌不漲 桶裝瓦斯凍漲至3月底

2022/1/19 17:06（1/19 19:20 更新）
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經濟部19日表示，春節期間除了水、電、天然氣民生、工業用戶、桶裝瓦斯價格維持不調整之外，油價也不漲價，將依照「上漲不調、下跌調」原則辦理。（中央社檔案照片）
經濟部19日表示，春節期間除了水、電、天然氣民生、工業用戶、桶裝瓦斯價格維持不調整之外，油價也不漲價，將依照「上漲不調、下跌調」原則辦理。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北19日電）農曆春節將至，經濟部今天表示，中油、台水及台電公司服務不中斷；春節期間除了水、電、天然氣民生、工業用戶、桶裝瓦斯價格維持不調整之外，油價也不漲價，將依照「上漲不調、下跌調」原則辦理。

經濟部今天發布新聞稿表示，中油指出，國際天然氣市場價格居高不下，進口氣源成本大增，但為讓民眾過好年，會配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，至今年2月底民生及工業用戶價格將不調漲；桶裝瓦斯至3月底前不調漲。

汽柴油價格部份，中油說，不僅會依據油價平穩雙機制，減緩國際油價大幅波動對民生經濟的影響，農曆春節期間也將依政府要求不漲價，以「上漲不調、下跌調」原則，比照往年辦理。

台糖表示，民生用小包砂糖自105年迄今，即維持每公斤36元，從未隨國際糖價上漲而調漲，而沙拉油3公升小包裝建議零售價每瓶也維持169元不變。此外，台糖已承諾今年元宵節前均不調漲，並於自有通路設平價專區，歡迎消費者前往選購。（編輯：潘羿菁）1110119

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