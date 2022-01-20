春水堂也漲價 2款牛肉麵貴50元、大杯珍奶要190元

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面對嚴峻疫情及原物料價格攀升狀況，春水堂近日調整部分產品價格，其中2款牛肉麵調漲新台幣50元，最貴的牛肉麵1碗要260元。（春水堂提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月20日

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）隨著物價的波動，以珍奶起家受消費者青睞的春水堂近日也調漲商品價格，其中有2款牛肉麵漲了50元，最貴的牛肉麵一份要260元，而大杯珍奶也從180元漲到190元。

業者今天接受中央社記者電訪時指出，面對嚴峻的疫情以及原物料價格攀升的狀況下，因應整體經營成本的提升，為維持產品品質及良好的服務，自今年1月1日起調整部分產品價格；將持續提供品質穩定的餐點、優質的服務以及舒適優雅的用餐環境給予茶友。

春水堂這波漲價的商品包括人氣商品珍珠奶茶及牛肉麵，其中小杯珍奶從95元調到100元、大杯珍奶則從180元漲到190元。

還有牛肉麵也在調漲之列，其中2款牛肉麵則漲了50元，例如「御品牛肉麵」原本1碗200元，調漲到250元，而半筋半肉番茄牛肉麵也從210元漲到260元。

不過，春水堂的調漲幅度也有地域之分，例如中部的「御品牛肉麵」價格則只調漲30元，變成230元。（編輯：陳仁華）1110120