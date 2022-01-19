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八方雲集孫東寶推折扣 響應穩定物價政策

2022/1/19 23:17（1/20 08:23 更新）
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「八方雲集」、「孫東寶」等業者及肉品上游供應商，以緩漲、調降價格或優惠折扣等方式響應政府穩定物價。圖為孫東寶餐點。（圖取自facebook.com/SDB1976）
「八方雲集」、「孫東寶」等業者及肉品上游供應商，以緩漲、調降價格或優惠折扣等方式響應政府穩定物價。圖為孫東寶餐點。（圖取自facebook.com/SDB1976）
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（中央社記者劉世怡台北19日電）法務部今天表示，經與業者溝通，「八方雲集」、「孫東寶」等業者及肉品上游供應商，以緩漲、調降價格或優惠折扣等方式響應政府穩定物價。

法務部新聞稿指出，穩定國內民生物價，確保民眾消費權益，是政府堅持的政策，跨部會「物價聯合稽查小組」自去年12月10日成立以來，已陸續完成稽查近28家下游連鎖餐飲業者與41家中上游供應商的現場稽查，業者並配合採取因應作為，有效平穩民生物價波動。

此外，為進一步展現政府落實穩定物價的具體成效，經與業者溝通，業者能充分瞭解政府穩定國內民生物價的政策，也願意共體時艱，透過緩漲、調降價格或以優惠折扣方式回饋消費者，善盡社會責任，更讓民眾安心過好年。

包括，「八方雲集」今年1月25日至31日提供生鮮水餃9折優惠；「孫東寶台式牛排」於農曆年前及過年期間提供全品項內用95折、外帶9折優待；某知名排骨便當將8項套餐於農曆年前調回原價。

某農畜大廠於農曆年前就豬、蛋雞、種雞、鴨、鵝等飼料的價格凍漲，且其出貨給某泰式料理的雞腿價格也於農曆年前調回原價。

還有，某肉品進口商承諾銷售肉品於今年4月底前凍漲，且就進口牛五花自2月起調降零售端價格2%至3%等等。

這些企業本著誠信、務實經營理念，除積極配合政府跨部會「物價聯合稽查小組」稽查外，更進一步透過緩漲、調降價格或優惠折扣等方式，響應政府穩定物價政策，深值肯定。

新聞稿最後提及，隨著年關將近，跨部會「物價聯合稽查小組」加強稽查，且為釐清部分廠商供應鏈價格漲幅相關疑點，持續向上溯源，分別於18日與19日各現場稽查1家上游供應商，防範及遏止任何哄抬、囤積或不合理漲價等行為，維持國內民生物價穩定。（編輯：劉學源）1110119

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