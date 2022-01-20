春節農產供貨無虞 雞蛋漲3成白鯧罕見跌

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農委會20日公布，春節前2週對比近5年同期均價多數平穩，不過雞蛋因飼料成本增加漲3成5、偏高價，海撈高價白鯧則罕見跌近2成。中央社記者楊淑閔攝 111年1月20日

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）農委會主委陳吉仲今天表示，春節農產供應充足無虞。而農委會公布節前2週對比近5年同期均價多數平穩，不過雞蛋因飼料成本增加漲3成5、偏高價，海撈高價白鯧則罕見跌近2成。

農委會今天召開「福虎豐收慶團圓 農漁產任君選」記者會，公布以上資訊。

陳吉仲說，不論農漁畜禽花等農產，農委會盤點顯示春節前2週採購高峰所需，可充足供應、無虞，包含之前天冷減產的雞蛋，預計節前2週共可供應161萬箱（每箱200顆），比近5年同期平均供應量153萬箱還多。

他並說，近期國際原物料玉米、大豆上漲近4成，影響生產成本很大，農民多數辛苦挺住，讓多數農產的市場交易均價、產地價相對穩定，要謝天謝地謝農民。

根據農委會今天公布各類農產顯示，蔬菜（高麗菜、結球白菜、花椰菜、大芥菜、蘿蔔）方面，今年節前2週預計共可供應2萬4600公噸、在台北果菜批發市場交易均價每公斤24.1元，跟近5年同期平均2萬4734公噸相當，對比近5年同期交易均價22.1元也相當、皆親民。

水果（棗子、椪柑、桶柑、蓮霧、茂谷柑、鳳梨釋迦）方面，今年節前2週預計共可供應8500公噸、在台北果菜批發市場交易均價每公斤61.5元，跟過去5年同期平均供應量8986公噸、交易均價每公斤55.2元對比，供應量相當，價格約上漲11.41%。

前述水果有漲有跌。漲勢較明顯有棗子，預計今年節前2週交易均價每公斤86.4元，較近5年同期均價68.4元漲26.32%。蓮霧今年節前2週預計每公斤84.9元，較近5年同期均價69.8元漲21.63%。

茂谷柑今年節前2週預計交易均價每公斤28.1元，則較近5年同期均價33.1元跌15.1%。鳳梨釋迦今年節前2週預計交易均價67.3元，較近5年同期均價73.7元跌了8.68%。

花卉方面，常用銀柳可供應7萬把。

漁產（白鯧、白蝦、石斑魚、金鯧、黃魚）方面，預計今年節前2週共可供應5054公噸、13個消費地市場交易均價每公斤126.7元，對比近5年同期平均供應量4941公噸、交易均價每公斤120.2元，波動不大。

其中拜拜愛用的海撈高價魚白鯧每公斤368.7元，比過去5年同期平均457.6元，罕見跌19.42%。養殖的金鯧，今年節前2週預計每公斤168.6元，對比近5年同期平均182.6元，也跌了7.67%。石斑魚今年節前2週則是每公斤223.3元，比近5年同期平均194.6元漲14.75%。

畜禽方面，毛豬今年節前2週預計交易均價每公斤76.5元，對比近5年同期平均71.5元，約漲6.99%。土雞今年節前2週預計產地價每公斤71.7元，跟近5年平均70.4元相當。

白肉雞今年節前2週預計產地價每公斤52.2元，較近5年同期平均44.7元漲16.78%。雞蛋今年節前2週產地價每公斤57.5元，較近5年同期平均42.5元漲35%。

農委會畜牧處說明，除了因天冷之前減產，飼料上漲影響大，雞蛋全年產地合理價位為每公斤40到55元，主計總處監控的合理區間則為每公斤34到57元，現在是高價地帶。（編輯：陳政偉）1110120