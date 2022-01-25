物價聯合稽查飼料玉米 鎖定4家上游業者1平台

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（中央社記者劉世怡台北25日電）法務部今天表示，有鑑於1月上旬，國內飼料玉米每公斤現貨價格來到新台幣15.15元的歷史高點，跨部會物價聯合稽查小組自6日起，已稽查4家上游飼料玉米進口業者及1家交易平台。

法務部發布新聞稿表示，國內飼料玉米於1月上旬每公斤現貨價格15.15元為歷史高點（近日已稍降至每公斤14.8元），為釐清上游業者有無囤積居奇或哄抬價格情形，稽查小組自1月6日起，已針對國內4家上游飼料玉米大宗進口業者及1家交易平台，進行4次聯合稽查，以確保國內畜禽飼料價格穩定，保障豬農、雞農等飼養戶權益。

新聞稿指出，5家業者分布在台北市、台中市、台南市等地，由法務部偕同經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院農業委員會、行政院消費者保護處等部會單位所組成跨部會聯合稽查小組，北中南共同執行聯合稽查行動。

法務部表示，除了請飼料玉米業者詳細說明各項進口成本漲幅與銷售價格漲幅的變化外，也說明每月飼料玉米庫存量的變化，以釐清業者有無囤積、哄抬等不法行為。

另外，請交易平台業者說明交易模式、定價機制及相關交易資料等，以供查明有無聯合、壟斷或操縱價格等行為，以及時遏止不法。

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法務部指出，對於與民眾日常生活息息相關的早餐、便當價格波動部分，稽查小組也已擇定近期漲價的連鎖品牌早餐與便當業者及其供應商，發函進行稽查，釐清業者漲價的合理性，及相關供應鏈有無囤積或哄抬等行為，據以依法查處，不容許有任何違法情形。

新聞稿最後提到，飼料玉米等進口原物料價格能否穩定，不僅攸關國內中下游廠商的成本控制，甚至影響豬農、雞農等飼養戶的飼養成本及廣大消費者權益，政府非常重視，聯合稽查小組將嚴格把關，並持續密切注意包括飼料玉米等進口原物料及國內各項民生物價的波動，在農曆過年前後，更會加大力道溯源稽查，持續維持國內民生物價穩定，讓民眾安心過好年。（編輯：張銘坤）1110125