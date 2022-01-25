超市量販店鬧雞蛋荒？ 業者：只是補貨趕不及

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（中央社記者蘇思云台北25日電）有民眾稱近期在超市買蛋撲空，擔心是否雞蛋缺貨。超市與量販店業者表示，農曆年前雞蛋需求量確實比較大，基本上雞蛋供應充足，只是部分門市補貨不及，都會盡快補上。

農曆新年即將到來，不少民眾開始採購年節食材。近期有民眾在網路發文反應，最近在超商或超市買不到雞蛋，擔心是否有雞蛋缺貨情形。

全聯告訴中央社記者，目前雞蛋供應充足，每天門市都會到貨，但是因各別門市銷售狀況不同，架上有時會補貨不及，這部分還請消費者見諒。

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家樂福表示，過年前夕本來就是買蛋的高峰期，的確聽說有些蛋商貨源比較不夠，家樂福有長期合作的蛋廠，目前架上都有雞蛋。家樂福除了提供傳統雞蛋，也跟小農合作提供非籠飼雞蛋，後者採取比較健康的飼養方式，供貨量較穩定，也鼓勵民眾購買非籠飼雞蛋。

愛買表示，目前雞蛋架上都有貨，沒有缺貨情形，只是雞蛋年節前夕需求量較大，加上貨運相對比較難掌握時程，部分門市有可能補貨不及，但基本上都會盡快補上。至於是否有民眾擔心漲價而搶買雞蛋情形，愛買回應並沒有這個情形，貨架上都有雞蛋，民眾也沒有囤貨必要。（編輯：潘羿菁）1110125