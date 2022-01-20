路易莎：原物料、人事等費用上漲 咖啡年後應會漲價

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路易莎結合健身房與咖啡的複合門市20日開幕，創辦人黃銘賢（圖）表示，未來將複製此模式開店。他也坦言，因原物料上漲，路易莎咖啡「年後有漲價壓力」。中央社記者張新偉攝 111年1月20日

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（中央社記者江明晏台北20日電）路易莎結合健身房與咖啡的複合門市今天開幕，創辦人黃銘賢表示，未來將複製此模式開店。他也坦言，因原物料上漲，路易莎咖啡「年後有漲價壓力」，全品牌正職員工薪水也會調漲。

近年來健身風氣興盛，連鎖咖啡品牌路易莎今天宣布，新成立Self room健身品牌結合門市複合經營的「路易莎生活運動館」，在CITYLINK松山貳號店正式開幕，占地513坪，承接先前「蔦屋書店」的空間；經營CITYLINK的潤泰創新董事長簡滄圳也到場站台。

黃銘賢今天穿著運動勁裝出席，秀出多年健身的成果。他表示，曾因為壓力胖到快100公斤，靠健身甩脂30公斤；鑽研健身後才發現咖啡能消除水腫、提高新陳代謝，增強運動後的燃脂能力及健身效果。

談到近期咖啡的漲價壓力，他坦言，咖啡期貨不斷上漲的問題，沒有人可以預測，當然希望不要漲價，也會配合政府在農曆年前不漲價；但現在咖啡豆、原料、人事所有費用都漲，又遭逢疫情壓力，「年後有漲價壓力」，應該還是要漲，但是會盡可能控制，能少漲就盡量少漲，或上漲品項會限縮。

針對加薪議題，他表示，3月1日起，全品牌正職員工薪水會調漲，幅度還在審慎計算。

他指出，路易莎不斷從消費者需求發展出全方位特色門市，從150萬黑卡會員分析顯示，20歲至45歲年輕客群占70%，這客群的消費者熱愛美食、潮流、健康，路易莎希望跳脫傳統健身房型態結合咖啡門市，收費方式也由消費者自由選擇，有訂閱制、也有以分鐘計費，滿足不同需求的客群。

簡滄圳表示，CITYLINK松山店是屬於複合式經營商場，卻沒有運動健身的環境，路易莎生活運動館進駐對商場的機能性加分，這也是路易莎咖啡與潤泰第3次合作。

展望後續，黃銘賢表示，未來會以路易莎咖啡與健身房的形式，挑選使用坪數280至400坪的規模開店。松山健身房投資金額約新台幣2000多萬元，目標一個月營收200萬元至300萬元，單月損益兩平門檻約在100萬元，看好未來健身房商機會成長好幾倍，但開店計畫要看疫情變化而定，商業、住宅混合區將為展店首選。（編輯：張良知）1110120

連鎖咖啡品牌路易莎20日宣布，新成立Self room健身品牌結合門市複合經營的「路易莎生活運動館」，在CITYLINK松山貳號店正式開幕，門市也推出生酮乳酪捲、能量果麥棒等健身美食。中央社記者張新偉攝 111年1月20日

路易莎結合健身房與咖啡的複合門市20日開幕，面對原物料上漲等問題，路易莎坦言「年後有漲價壓力」，全品牌正職員工薪水也會調漲。中央社記者張新偉攝 111年1月20日