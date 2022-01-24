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經長：連鎖餐廳年前不漲價 物價小組運作至農曆年後

2022/1/24 18:04（1/24 19:21 更新）
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（中央社記者梁珮綺台北24日電）為穩定物價，行政院去年底成立跨部會物價聯合稽查小組查價，經濟部長王美花也邀連鎖餐廳業者與會，雙邊達成共識年前不漲價，她今天說，小組應會運作到農曆年後，籲民眾不用擔心。

王美花下午出席總統府資政辜寬敏捐贈土地「彰化縣鹿港鎮鹽埔段106地號」儀式，會後被問及物價小組是否運作到農曆年後。

她回應「這陣子都還是會有運作，跨部會統籌、進行相關分析」。

王美花說明，物價小組由法務部統籌，各部會各有分工，經濟部負責幾家餐廳，發現進口食材價格確實有調漲，原因在於原材物料價格上漲，不過，她在2週前邀集連鎖餐廳業者，雙邊達成共識年前不漲價，穩定價格讓民眾過好年。

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面對持續延燒的本土疫情，王美花說，現階段把防疫做好是最高原則，相較於三級全面禁止內用，二級警戒對餐飲業的衝擊比較小．第一時間要求餐飲業者要落實實聯制，否則會取消內用。

王美花進一步說，工業局人員這2天協助遠雄自貿港區廠商進行快篩，接下來也會盡力配合指揮中心安排，擔任扮演中間橋樑角色，負責協調與傳達訊息，希望企業能進行快篩、分艙分流。（編輯：潘羿菁）1110124

為穩定物價，行政院去年底成立跨部會物價聯合稽查小組查價，經濟部長王美花也邀連鎖餐廳業者與會，雙邊達成共識年前不漲價，王美花24日表示，小組應會運作到農曆年後，籲民眾不用擔心。中央社記者郭日曉攝 111年1月24日
為穩定物價，行政院去年底成立跨部會物價聯合稽查小組查價，經濟部長王美花也邀連鎖餐廳業者與會，雙邊達成共識年前不漲價，王美花24日表示，小組應會運作到農曆年後，籲民眾不用擔心。中央社記者郭日曉攝 111年1月24日
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