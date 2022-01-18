政院：蘿蔔糕臘腸等6成年節商品不漲價

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行政院18日表示，經監測超商、超市、傳統市場等通路，包括年糕、蘿蔔糕、臘腸、開心果等年節商品的價格有6成維持不漲或下跌。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北18日電）行政院今天表示，經監測超商、超市、傳統市場等通路，年節商品價格有6成維持不漲或下跌；另外，政院將設「民生物資量價預警機制」，依漲價幅度標示預警燈號（紅、黃、綠）。

行政院晚間發布新聞稿指出，農曆春節將屆，副院長沈榮津今天召開穩定物價小組會議，責請相關部會，落實春節民生物資價格穩定措施，並聽取物價聯合稽查小組報告稽查情形。

經濟部會中報告，經監測超商、超市等零售通路，以及北中南13處傳統市場，就春節相關應節商品價格，年菜、年糕、蘿蔔糕、臘腸、開心果及瓜子等年節商品價格有6成維持不漲或下跌。政院要求，經濟部務必協調賣場、超市持續設置平價專區，協助民眾聰明消費。

配合穩定物價政策，中油公司汽柴油價格春節期間也就是1月31日至2月13日只跌不漲、天然氣2月底前不漲、桶裝瓦斯3月底前不漲、中油直營加油站春節洗車維持優惠價；台糖公司小包砂糖（1公斤）、沙拉油（3公升）、罐頭、沖調飲品、水餃、包子及小包冷凍豬肉等民生商品，於元宵節（2月15日）前售價也不調漲。

經濟部會中指出，經與業者座談，鬍鬚張、寬心園、墨魚廚房全年皆不調漲；美芝城、拉亞、百八漁場、小林眼鏡、曼都農曆年前不漲價；台灣連鎖加盟促進協會129家會員企業、近500個品牌年前也不會漲價。

政院指出，行政院跨部會「物價聯合稽查小組」去年12月10日成立，已陸續完成現場稽查28家下游連鎖餐飲業者與40家中上游供應商，經與業者溝通後業者將透過緩漲、調降價格或以優惠方式回饋民眾。

政院指出，農曆年前凍漲者，包括揚秦國際企業旗下的麥味登與炸雞大獅；調降價格者，包括：某知名排骨便當將8項主餐調回原價；某農畜大廠出貨給某泰式料理的雞腿價格調回原價；孫東寶台式牛排與八方雲集則在春節前後分別提供折扣優惠。

政院也提出物價監控機制，要求國發會會同農委會、經濟部等相關部會提出民生物資量價預警機制，定期就民生物資進行量價的監測與分析，並依漲價幅度標示預警燈號（紅、黃、綠），同時相對應的穩量穩價因應措施。（編輯：謝佳珍）1110118