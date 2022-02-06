平抑物價 政院宣布黃豆玉米等原物料減稅 桶裝瓦斯天然氣凍漲

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為穩定民生物價，行政院長蘇貞昌6日裁示，天然氣民生用戶、桶裝瓦斯將凍漲至4月底。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北6日電）為穩定民生物價，行政院長蘇貞昌今天裁示，截止4月底前，玉米、黃豆、小麥、牛肉、奶油、烘焙用奶粉及汽柴油等項目進行稅負減免；天然氣民生用戶、桶裝瓦斯將凍漲至4月底。

行政院發言人羅秉成指出，蘇貞昌今天召開「物價及金融穩定議題討論會議」，聽取國發會、經濟部、農委會、財政部、金管會、央行等部會報告。

羅秉成表示，考量極端氣候造成農作物減產、疫情造成物流不順，導致從2021年1月以來，黃豆、小麥、玉米等關鍵進口原物料價格大幅上揚，加上近期石油供給吃緊，俄烏情勢緊張，國際原油價格持續上漲。

羅秉成指出，為穩定民生物價、減輕民生餐飲業者營運負擔，蘇貞昌做出以下因應措施，施行期間從2月7日起到今年4月30日止。

第一，免徵進口玉米、黃豆營業稅：國內畜產業依賴玉米、黃豆等進口飼料，免徵營業稅有助減輕業者飼料成本負擔，進而緩和肉類食材上調價格的壓力，亦可減輕主要原料為黃豆的食用油相關業者成本負擔。

第二，免徵進口小麥營業稅：進口小麥價格上揚，影響麵粉、麵條及麵包等烘焙食品的價格，免徵小麥營業稅可降低零售端業者調漲相關食品價格的壓力。

第三，奶油、烘焙用奶粉進口關稅減半：麵包、蛋糕等烘焙食品的主要原料為麵粉、奶油、雞蛋、糖、可可豆等，奶油、烘焙用奶粉進口關稅減半，可降低糕餅業者原物料成本。

四，調降汽柴油貨物稅：近期石油供給吃緊、俄烏情勢緊張，油價突破每桶90美元，為減緩油價對國內企業、民生的影響，汽柴油貨物稅繼去年12月每公升調降1元後，這次再加碼調降汽油貨物稅1元，每公升共減2元，調降後稅率為每公升4.83元；柴油貨物稅也加碼調降0.5元，每公升共減1.5元，調降後稅率為每公升2.49元。

第五，天然氣民生用戶、液化石油氣（桶裝瓦斯）價格維持不調漲。第六，原本去年12月1日行政院所核定的水泥貨物稅減半、小麥關稅降為免稅、牛肉關稅減半，一併續延至4月30日止。

（行政院提供）

羅秉成指出，鑒於近期雞蛋供給波動，為協助蛋農增加雞蛋生產，以及降低因玉米、黃豆進口價格上漲導致生產成本增加，蘇貞昌請農委會研擬對蛋農的生產補助措施，包括對蛋農的成本差額補助、蛋中雞代養補助及淘汰寡產母雞的補助等措施。

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羅秉成強調，面對這波進口大宗物資價格上揚，政府已針對玉米、黃豆、小麥、牛肉、奶油、烘焙用奶粉及汽柴油等項目進行稅負減免，將可降低餐飲業、烘焙業、小吃攤商食材成本，並同步降低畜產業的飼養成本，緩解進口原物料價格上漲的壓力。

羅秉成說，天然氣民生用戶及桶裝瓦斯將凍漲至4月底，不但保障一般家戶不增加支出，也有助於廠商減輕營運成本負擔。為避免物價波動影響國內民生經濟，政府全力推動各項穩定物價措施，請各部會和業者溝通，呼籲廠商共體時艱，主動採取平穩物價作為。（編輯：趙蔚蘭）1110206