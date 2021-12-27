高雄、台南計程車費率調漲 111年農曆年前實施

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市計程車考量營運成本增加，高雄市交通局召開運價審議會，通過新運價包含起跳價改為1.25公里85元等。因高雄與台南屬共同營業區，兩市運價將相同，明年1月27日實施。

高雄市交通局今天發布新聞稿表示，高雄市計程車運價逾14年未調整，考量期間計程車營運成本增加，經計程車相關公、工、協會反映，及交通局召開計程車運價審議會後，通過計程車新運價。

高雄市交通局表示，新運價方案為起跳運價從現行1.5公里新台幣85元改為1.25公里85元，續跳運價現行每250公尺5元改為每200公尺5元；延滯計時運價現行每180秒5元改為每100秒5元。

另其他附加費用原訂開行李廂10元取消；並增加颱風豪雨假（政府宣布高雄市全天全區停止上班）得加收50元。交通局表示，經統計適用新運價後，大部分趟次約增加15元。

高雄市交通局指出，因高雄市與台南市皆為直轄市且屬共同營業區，經雙方討論取得共識後，兩市計程車運價將相同，並同時於111年1月27日0時起正式實施。對於實施期間尚未完成改表作業的計程車，則應依照原收費標準收費，司機務必按跳表收費。

高雄市計程車現行運價自民國96年公告實施至今未調整，高雄市交通局表示，考量14年間物價指數及薪資水準已有調漲，經委託專業顧問公司進行運價調整研究與調查，並邀集專家學者召開計程車運價審議會，綜合考量成本面、經濟面及政策面等審議通過計程車新運價。

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台南市政府交通局發布新聞稿指出，台南市現行計程車運價自民國96年至今，已14年未調整，考量多年來基本工資已多次調漲，民生物價也有相當幅度波動，計程車駕駛的營運及生活壓力變大，計程車各相關公會和職業工會提案建議能適度調整。

台南市交通局指出，新的計程車費率起跳運價從原本1.5公里新台幣85元，調整為1.25公里85元，續跳運價由每250公尺改為200公尺加收5元。計時運價部分，車速5公里以下原本累計3分鐘，改為每100秒加收5元，夜間加成費率仍維持日間運價多收2成的計算方式。（編輯：郭諭儒）1101227