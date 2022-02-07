經貿辦：新南向出口額創新高 積體電路占近4成

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行政院經貿談判辦公室7日說，綜觀2021年經濟表現，台灣對新南向18國出口額825.8億美元創下歷史新高，其中，積體電路出口占台灣對新南向整體出口占比近4成。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳俊華台北7日電）行政院經貿談判辦公室今天說，綜觀2021年經濟表現，台灣對新南向18國出口額825.8億美元創下歷史新高，超越2019年疫情前的631.1億美元，達到2016年新南向政策推動以來最佳成績。

行政院經貿談判辦公室透過新聞稿表示，積體電路出口占台灣對新南向整體出口占比近4成，其次資通訊產品及零件、半導體裝置及製造半導體機器、光學元件、石油製品、熱軋鋼製品、塑橡膠原料及有機化學品等產業，也是台灣向新南向國家出口大宗。

經貿辦指出，從出口市場來看，台灣對新南向國家出口成長幅度35.2%，高於對全球整體的出口成長幅度29.4%，也高於對中國大陸的25%、日本的25%，及美國的30%等主要市場成長率。

經貿辦表示，台灣不僅對新南向國家出口表現亮眼，與新南向國家雙向投資也成長顯著。2021年對新南向國家投資121案，投（增）資58億2835萬美元，較2020年同期增加105.97%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。

經貿辦說，主要投資案包含環球晶圓股份有限公司以25億美元增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD.、聯發科技股份有限公司以10億美元增資新加坡MEDIATEK INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD.、國泰人壽保險股份有限公司以4億美元增資越南國泰人壽保險股份有限公司等。

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經貿辦表示，新南向國家來台投資529案，投（增）資約10億美元，較2020年同期增加162.32%；其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳洲等，新南向國家外商看好台灣市場發展前景。

經貿辦說，這些數據顯示政策推動方向正確，更說明新南向國家在未來經濟復甦與全球供應鏈移轉下的重要性持續攀升。2022年政府將持續推動新南向政策，以務實作為協助台商因應國際政經局勢變化，掌握實質商機。（編輯：林興盟）1110207