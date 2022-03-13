俄國進逼基輔 烏克蘭境內人道主義情勢急速惡化

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（中央社基輔12日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭第17天，烏克蘭平民面對俄國砲火再度嘗試逃離遭圍困的城市，首都基輔四周戰況趨緊，而烏國多處均爆出人道情況急速惡化的情況。

法新社報導，俄羅斯2月24日開始入侵後，烏克蘭境內局勢快速惡化。聯合國警告，俄國軍隊鎖定烏克蘭平民的行為可能構成戰爭罪。

● 俄羅斯：持續推進

在莫斯科，俄國國防部形容地面部隊持續不懈向前推進，說在「主要前線」推進了12公里，但沒有具體說明位置。

俄國國防部稱，烏東親俄分離主義者已經挺進到人口10萬的北頓內茨克（Severodonetsk）。

● 基輔市長：不會放棄

而在烏克蘭，首都基輔以南的瓦西里基夫市（Vasylkiv）首長表示，俄國的轟炸行動摧毀了當地的機場。

基輔（Kyiv）本身的東北角有俄軍裝甲車不斷進逼；西北郊區，包括伊爾平（Irpin）和布查（Bucha）等城鎮，則是連日來一直遭俄軍猛轟。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）昨天稱基輔已是「遭圍困的城市」；市長克里契科（Vitali Klitschko）今天表示，他們正加強防禦並儲存食物和藥品。

儘管一輛又一輛的巴士將郊區難民往首都送，克里契科在影片中表示，「我們不會放棄」。

● 烏國人道情況快速惡化 俄方都稱達災難等級

烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）更是面臨到該國口中的「人道災難」，12天內有超過1500名平民喪命。

東北城市哈爾科夫（Kharkiv）醫師說，一名8歲孩童的住家遭飛彈擊中後，他們花了兩天時間把他腹中的塵灰給清乾淨，但「他肺部還有砲灰」。

就連俄羅斯國防控制中心（National Defence Control Centre）負責人米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）都說：「很不幸的，烏克蘭境內的人道情勢正快速惡化中，部分城市更已達到災難程度。」

但部分烏克蘭軍人仍懷抱希望。在基輔，27歲士兵貝里申科（Ilya Berezenko）就表示，他不認為俄羅斯有「足夠的人員或裝備能占領烏克蘭」。

他告訴法新社說，俄國軍人「數量不足且遠離家鄉」，並補充說，他們「最終會把自己弄得筋疲力盡」。

● 持續推動外交 蒲亭提及有正面轉變

而積極的外交工作也沒有停歇。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）透過電話敦促俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）停止這場致命的行動。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的訊息則帶來了一絲曙光。他表示，連日來毫不讓步的俄羅斯，在最新一輪停火協議採取了「截然不同的作法」。

澤倫斯基告訴記者，會談「幾乎每天」持續進行，而蒲亭提及「一些正面的轉變」，他也「很高興收到來自俄羅斯的信號」。

● 地面實際情況險峻 有婦孺遭射殺

不過在烏克蘭地面上，局勢險峻得多。

官員稱，一個載有90噸糧食與藥品的人道主義車隊從札波羅熱（Zaporizhzhia）出發前往馬立波，並希望在回程時撤出一些平民。

而有部分撤離行動發揮了成效，據烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）稱，14條人道走廊中，9條昨天成功讓近1萬3000人撤離，另外5條要不因為有俄軍，要不因為有戰事而封阻。

烏克蘭軍事情報部門表示，俄羅斯部隊於基輔附近一個村落，朝一群正在撤離的婦孺開槍，造成7人喪命，其中還包括1名兒童。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110313