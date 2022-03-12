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烏克蘭：馬立波清真寺遭俄軍砲擊 內有逾80平民

2022/3/12 21:09
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（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭外交部今天表示，烏國東南部港市馬立波（Mariupol）的一座清真寺遭到俄羅斯軍隊砲擊，當時有80多位平民在寺內避難，包括土耳其人。

烏克蘭外交部在推特（Twitter）帳號發文指出，馬立波這座為記念蘇丹蘇萊曼大帝（Sultan Suleiman the Magnificent）和妻子羅克塞拉娜（Roxolana）而建造的清真寺，遭到俄羅斯入侵部隊砲擊。

「有80多名成人和兒童在寺內躲避砲擊，包括土耳其公民。」烏克蘭外交部並未說明這場砲擊何時發生。

法新社報導，戰略地位重要的馬立波已被包圍和轟炸一週以上時間，目前仍被俄軍包圍。無國界醫生組織（Doctors Without Borders）一名高層人士昨天指出，當地情況「危急」，居民拼命想要逃離，但面臨缺水缺暖氣，也快要斷糧。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨天在推特上痛批：「遭到圍困的馬立波已出現地球上最嚴重的人道災難，12天內有1582位平民喪生。」

馬立波的一所兒童醫院9日遭到俄軍攻擊，造成3人死亡，包括一名兒童，引發國際公憤。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，他們已再度嘗試替馬立波開啟一個人道走廊，讓居民能朝北方大約200公里以外的城市札波羅熱（Zaporizhzhia）撤離。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110312

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