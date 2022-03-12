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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

烏克蘭地方首長遭綁架 澤倫斯基痛斥俄軍行徑如IS[影]

2022/3/12 12:33（3/12 13:35 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基和官員表示，南部梅利托波爾市長費多羅夫（圖）遭占領這座城市的俄羅斯軍人綁架。（圖取自instagram.com/ivan_fedorov_melitopol）
烏克蘭總統澤倫斯基和官員表示，南部梅利托波爾市長費多羅夫（圖）遭占領這座城市的俄羅斯軍人綁架。（圖取自instagram.com/ivan_fedorov_melitopol）
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（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基和官員表示，南部梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）今天遭占領這座城市的俄羅斯軍人綁架，烏國外交部痛斥此舉形同犯下戰爭罪。

法新社報導，烏克蘭國會在推特（Twitter）上說：「10名占領者一行人綁架了梅利托波爾市長費多羅夫。他拒絕和敵人合作。」推文指出，他是在危機中心處理供給問題時被擄走。

俄方尚未說明要如何處置費多羅夫。烏克蘭方面表示，俄軍誣指他涉及恐怖主義，隨後將他綁走。

烏克蘭外交部透過聲明表示：「根據日內瓦公約

日內瓦公約小百科

  • 內容包含4部公約，主要有關戰爭受難者、戰俘和戰時平民的待遇。
  • 始於1864年「日內瓦第一公約」，具體條文規範以當時習慣國際法實踐為基礎共約而成，由國際紅十字會推動執行，為國際法中的人道主義定下標準。
  • 1899年、 1906至1907年歷經2次海牙會議多項公約增補，1929年第3次修訂。現行版本包括1949年8月12日在日內瓦重新締結的4部基本國際人道法。

資料來源：維基百科

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及附加議定書，梅利托波爾市長遭綁架一事屬於戰爭罪，條文禁止在戰爭期間劫持非軍事人員作為人質。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）晚間透過影片證實這起綁架案，稱費多羅夫是「勇敢捍衛烏克蘭和市民的市長」。

澤倫斯基說：「這顯然是侵略者軟弱的表現…他們已經進入一個恐怖的新階段，試圖實際消滅烏克蘭合法地方政府的代表。」

「因此，抓走梅利托波爾市長是一種犯罪，不只是針對特定人物、特定群體，也不只是針對烏克蘭，而是對民主本身的犯罪…俄羅斯入侵者的行徑將與伊斯蘭國（Islamic State）恐怖分子的行為等同視之。」

烏克蘭總統辦公室副主任提摩森科（Kirillo Timoshenko）先前在通訊軟體Telegram上傳一段影片，顯示軍人押著一名黑衣男子走出一棟建築物，男子頭上明顯罩著黑色袋子。

根據烏克蘭國會說法，札波羅熱（Zaporizhzhia）地方議會副議長幾天前也遭擄走，不過後來獲釋。札波羅熱位於梅利托波爾以北約120公里處。

在俄羅斯入侵前，梅利托波爾人口略多於15萬人。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110312

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