烏克蘭：俄國欲讓盟友捲入戰事 白俄恐計劃入侵

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（中央社烏克蘭利維夫11日綜合外電報導）烏克蘭今天指控俄羅斯從烏克蘭空域對白俄羅斯發動空襲，試圖藉此讓盟友白俄捲入這場戰事。烏克蘭表示，白俄羅斯可能正在計劃入侵烏國。

路透社報導，白俄在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭前後都充當俄羅斯軍隊、飛彈和戰機的中途站，但尚未部署自己的部隊參戰。

烏克蘭軍方今天指控俄機從烏克蘭空域對白俄邊境村莊開火，藉此作為白俄對烏國發動攻勢的藉口。

烏國空軍司令部透過網路聲明表示：「這是挑釁！其目的是要讓白俄羅斯共和國武裝部隊捲入這場戰爭，與烏克蘭交戰。」

克里姆林宮並未立即回應針對烏國空軍司令部聲明的置評請求。

烏克蘭國家戰略通訊中心（State Centre for Strategic Communications）指出，俄軍在烏克蘭空域對白俄村落發動攻擊的時間點，正值白俄領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在莫斯科會見俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）之際。

國家戰略通訊中心透過聲明表示，魯卡申柯與蒲亭會談的結果，有可能是白俄跨越烏克蘭北部邊界發動攻擊。

聲明指出：「根據初步資料，白俄部隊有可能於3月11日晚間9時（台灣時間12日清晨3時）加入侵略行動。」

據法新社報導，美國國防部今天表示，美方尚未看到俄羅斯親密盟友白俄部隊在烏克蘭境內的證據。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）向媒體表示：「我們尚未看到白俄軍隊或武力進入烏克蘭境內的任何跡象。」

柯比指出：「我們沒有追蹤到白俄部隊即將介入的任何跡象，但這並不代表不可能或不會發生這種事。」

柯比還說，美國已注意到白俄總統魯卡申柯的言論；魯卡申柯已說「俄國部隊若遭到攻擊，白俄部隊會前來支援」。

柯比表示，「這是他（魯卡申柯）首度談及白俄可能參戰」，但「目前沒有跡象顯示他們已經參戰或即將參戰」。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110312