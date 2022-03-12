俄羅斯侵烏受挫 英媒：蒲亭怒將2情報龍頭軟禁

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（中央社倫敦11日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭不若預期順利，英國媒體披露俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長與副局長已遭居家軟禁，顯示俄國總統蒲亭對情報單位的事前研判大感光火。

泰晤士報引述一名熟悉俄國情報圈的權威專家指出，俄國聯邦安全局長貝塞達（Sergey Beseda）、副手博尤赫（Anatoly Bolyukh）雙雙遭居家軟禁。

追蹤俄國聯邦安全局及相關單位的調查網站Agentura，也由主編索達托夫（Andrei Soldatov）引述俄國聯邦安全局內部消息來源證實此事。

索達托夫告訴泰晤士報，俄國聯邦安全局裡大部分人都是靠父母、祖父母曾任職的裙帶關係進入，且都是在好學校混不下去而在家自學者，素質很差。

流亡的俄國人權社運人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin）也證實，俄國聯邦安全局幹員還在莫斯科搜索20多個處所，追查其他關係人。

每日郵報（Daily Mail）指出，蒲亭因惱怒安全局未能事先警告烏克蘭會出現堅決抵抗，將貝塞達與博尤赫軟禁。

據稱俄國聯邦安全局相關部門戰前告訴蒲亭，烏克蘭很脆弱、國內滿是新納粹團體，一開戰很快就會投降，蒲亭如今把戰事曠日費時與俄軍傷亡累增怪罪到安全局頭上。

每日郵報指出，據稱蒲亭還解職幾名高階將領。（譯者：陳亦偉）1110312