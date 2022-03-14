抗俄大打資訊戰 烏克蘭啟用人臉辨識技術

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（中央社基輔13日綜合外電報導）美國人臉辨識技術公司Clearview AI執行長宦孫至表示，烏克蘭國防部已於12日開始使用該公司的人臉辨識技術。

Clearview AI顧問、曾在美國前總統歐巴馬與現任總統拜登政府擔任外交人員的沃洛斯基（Lee Wolosky）補充道，烏克蘭正免費使用Clearview AI強大的人臉搜尋引擎，讓有關當局能在安全檢查站找到利害關係人，或用在其他用途上。

根據路透社所見的副本，在俄羅斯入侵烏克蘭，及Clearview AI執行長宦孫至（Hoan Ton-That）去函給烏國表達願提供協助後，這些計畫於是開始成形。

Clearview AI表示，該公司並未將他們的技術提供給俄羅斯。俄國將其在烏國的作為，稱為「特殊軍事行動」。

烏克蘭國防部並未回應置評要求，但烏國數位轉型部（Ministry of Digital Transformation）一名發言人先前曾表示，該部正在考慮接受Clearview AI等美國人工智慧公司主動提供的協助。許多西方國家的公司承諾要幫助烏克蘭，願提供網路所需的硬體、網路安全的工具與其他支援。

Clearview AI創辦人之一的宦孫至表示，他設立的公司從俄羅斯人氣第一的社群網站VKontakte取得逾20億張的照片，該公司資料庫中總計有超過100億張的照片。

宦孫至寫道，該公司的資料庫能幫助烏克蘭辨識死者身分，即便其臉部受損亦然，而那會較比對指紋來得容易。 美國能源部（U.S. Department of Energy）的研究認為，臉部腐朽將降低臉部辨識技術的有效性，但2021年一場研討會中發表的論文卻顯示那依舊可行。

宦孫至在信中也說，Clearview AI的技術能用來幫助難民與家人團聚、辨識俄羅斯情報人員，並助烏國政府揭穿社群媒體上與戰爭相關的假消息。

宦孫至表示，烏克蘭國防部使用該公司人臉辨識技術的確切用途尚不明確。但他和沃洛斯基皆提到，烏克蘭政府其他部門，預料將在未來幾天將Clearview AI的人臉辨識技術部署完成。

沃洛斯基表示，VKontakte上的照片，將使Clearview AI蒐集到比線上臉部搜尋引擎PimEyes更全面的資料。PimEyes是一種公開供大眾使用的圖像搜尋引擎，被用來辨識戰爭照片中的人。美國的社群媒體Facebook已經要求Clearview AI停止擷取其資料。

至少有一名的評論家表示，在安全檢查站或於戰鬥中，臉部辨識系統可能會認錯人。位在紐約的非營利組織「監控技術監督計畫」（Surveillance Technology Oversight Project），其執行長卡恩（Albert Fox Cahn）表示，比對錯誤可能釀成平民喪命，就像警察使用後，導致濫捕的情況一樣。

他說：「我們將看到利益良善的科技，產生適得其反的效果，反而傷害了它應該幫助的人。」

宦孫至也說，Clearview AI的技術永遠不該是辨識身分的唯一方式，他也不希望該公司的技術被用在違反日內瓦公約（Geneva Conventions）的事上。日內瓦公約將戰爭期間的人道主義對待，以法律明訂出標準。

即便Clearview AI聲稱其資料蒐集的方式類似谷歌（Google），但包括英國、澳洲在內的幾個國家，仍認為該公司的作法是非法的。

卡恩形容以人臉辨識技術辨別死者，可能是戰爭中使用這項技術最安全的方式，但他也說：「一旦你把這樣的系統和相關的資料庫引入戰區，你就無法控制它會怎麼被使用或被濫用。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110314