紐時：中國出售俄無人機 凸顯西方制裁難

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）美國「紐約時報」報導，致力於遏止俄侵烏，美國政府上月誓言要制裁出售關鍵科技給俄羅斯的企業，但自俄烏戰爭爆發迄今，中國已向俄國出售價值逾千萬美元的無人機，凸顯西方制裁難奏效。

紐時（The New York Times）21日的報導說，根據第3方提供俄羅斯官方的海關數據，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國賣給俄羅斯的無人機與零組件價值超過1200萬美元（約新台幣3億6600萬元）。

難以斷定中國供俄的無人機是否運用違反或合乎華府規範的美國技術，而且輸送給俄羅斯的無人機與零組件，包括來自「大疆創新」（DJI）及諸多規模較小的公司，並透過不起眼的仲介穿梭其間。

複雜的銷售管道和產品標示不清的報關資料，也造成難以辨識是否中國製產品內含美國零件，以及有沒有違反美國出口管制的規定。

而（中俄）官方公布的交數易額極可能並非全貌，因更大規模產品與技術的外流是透過非官方管道，以及藉由其他和俄羅斯友好國家如哈薩克、巴基斯坦與白俄羅斯。

即因如此，穩定供貨的無人機源源不絕交給俄羅斯，並運抵俄烏戰爭的前線，這些四軸無人機（quadcopter）在戰場上通常只凌空數次就被擊落，因此補足即使是最陽春款的無人機庫存日益關鍵，重要性不下於取得砲彈與子彈等基本軍需。

當前北京在政經軍方面的支持對於俄國的作戰可說是日益重要的靠山，中國仍是俄羅斯原油的最大買主之一，並且金援俄侵烏，兩國還舉行聯合軍演，並沆瀣一氣抨擊北大西洋公約組織（NATO）。

美國力阻俄羅斯取得亟需的技術與資金，皆因中國支配著全球電子產品供應鏈而窒礙難行。

近年來美國構思藉由出口管制削弱若干中國企業，但各國仍相當仰賴中國規模龐大猶如造鎮的組裝廠，還有群聚化的生產特定規格零組件業者。

最令美國感到煩惱的就是大疆創新，雖然大疆聲稱已暫停出口自家產品給俄羅斯和烏克蘭，但這家公司產製可在空中停留的四軸無人機，經俄侵烏的實戰運用，已成為新型態作戰的利器。

雖然大疆在2020年被美國商務部列入管制黑名單，以遏止美國業者未經許可提供技術等給這家中國無人機製造商，卻並未重創大疆在業界的主導地位，海關統計，俄羅斯進口的無人機半數來自大疆，當中若干產自大疆的子公司。

自俄侵烏至今，近70家中國出口商賣給俄羅斯26個品牌的中國製無人機，像是Autel，這是僅次於大疆的第2大品牌。

子公司遍及美國、德國和義大利的Autel，估計銷售將近200萬美元的旗下品牌給俄羅斯，最近一批貨是今年2月運抵，Autel甚至還打廣告稱，他們的產品也賣給美國警方。

若干專家指出，中國無人機輸入俄羅斯應視之為更致命的武器。

羅森特雷特（Cole Rosentreter）是加拿大無人機製造商Pegasus的執行長，並曾建議烏克蘭如何在戰場使用無人機。他說，即使中俄的無人機買賣規模僅1200萬美元，仍將對戰火方熾的俄烏戰爭造成影響。

葉爾馬克－麥克福爾俄羅斯制裁（Yermak-McFaul International Expert Group on Russian Sanctions）國際專家組成員霍德森（James Hodson）則說，中國官方說一套做一套。

他表示，中國高層發表聲明盼戰爭結束，但他們暗地裡利用戰爭的機會，取代曾經透過歐洲和美國進入俄羅斯的貿易管道。

霍德森說，固然制裁的目的通常不是徹底阻斷貨運，而是切斷「90%的物流」，因完全切斷非常困難，但令人擔憂的是，就某些東西而言，好像什麼都沒擋住。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120322