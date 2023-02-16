不滿對台軍售 中國制裁洛克希德馬丁與雷神公司

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（中央社台北16日電）中國商務部今天公告，將參與對台軍售的美國洛克希德馬丁公司與雷神導彈與防務公司列入「不可靠實體清單」，禁止這兩家軍火公司從事與中國有關的進出口，還要求繳交對台軍售金額兩倍罰款。

中國商務部官網16日發布「不可靠實體清單工作機制關於將洛克希德馬丁公司、雷神導彈與防務公司列入不可靠實體清單的公告」。

「公告」稱，為維護國家主權、安全和發展利益，根據「中華人民共和國對外貿易法」、「中華人民共和國國家安全法」等有關法律，不可靠實體清單工作機制依據「不可靠實體清單規定」第2條、第8條和第10條等有關規定，決定將參與對台灣軍售的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神導彈與防務公司（Raytheon Missiles & Defense）列入不可靠實體清單，並採取以下處理措施：

一、禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；

二、禁止上述企業在中國境內新增投資；

三、禁止上述企業高級管理人員入境；

四、不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留以及居留資格；

五、對上述企業分別處以罰款，金額為「不可靠實體清單規定」實施以來各企業對台軍售合約金額的兩倍。

公告並稱，上述企業應當自本公告公布之日起15日內，按照相關法律法規辦理繳款。若逾期不履行本決定，不可靠實體清單工作機制將依法採取加處罰款等措施。

在此之前，中國外交部2022年9月16日宣布，對參與當月稍早對台軍售的雷神公司執行長海斯（Gregory J. Hayes），與波音防務總裁兼執行長柯貝爾（Ted Colbert）實施制裁。（編輯：楊昇儒）1120216