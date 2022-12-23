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日本軍費增至6.82兆日圓新高 將買美製巡弋飛彈嚇阻中國北韓

2022/12/23 21:37（12/23 21:44 更新）
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圖為美國製戰斧巡弋飛彈。（圖取自維基百科，版權屬公有領域）
圖為美國製戰斧巡弋飛彈。（圖取自維基百科，版權屬公有領域）
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本政府今天宣布2023年度預算案，防衛費（國防經費）將提高1/4以上，包括以16億美元購買美國製戰斧巡弋飛彈。這是日本自二戰以來最大規模擴軍計畫的一部分。

路透社報導，日本自明年4月1日開始的2023年度防衛費將增加26.3%，達到創新高的6.82兆日圓（517億美元）。這將使日本在俄烏戰爭引發的區域緊張局勢下，得以提高軍費來嚇阻區域對手中國和北韓。

日本國會將在明年4月前通過這筆預算，其中包括撥款8970億日圓用於武器開發，高於前4年預算總和。

其中近半數將用於開發新款長程飛彈，加上購自美國國防巨頭雷神技術公司（Raytheon Technologies）的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile），將使日本有能力打擊距離1000公里之外，包括中國在內的目標。

日本防衛省官員在記者會上表示，當局計劃在約3年內開始部署這批新武器。

二戰戰敗後放棄用國權發動戰爭的日本，計劃在5年內將國防支出增加1倍，達到國內生產毛額的2%，這將使日本成為僅次於美國和中國的全球第3大軍費開支國。

此一前所未有的支出反映日本憂心中國可能攻擊台灣，從而威脅日本，並可能箝制中東運輸石油的海上通道。

日本政府宣布，明年度的維修和整備支出將提高1倍，還將增加無人機、網路戰能力、彈道飛彈防衛系統、偵察和通信衛星、軍艦和運輸機方面的支出。

為了加強空中作戰能力，日本還計劃以2500億日圓採購16架洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）製造的F-35匿蹤戰機。

日本首相岸田文雄主張增稅以因應激增的國防預算，但他尚未提出詳細計畫。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1111223

#日本
#中國
#岸田文雄
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