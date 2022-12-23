日本新年度預算案總額創新高 主因國防經費大增

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圖為日本自衛隊在北海道的戰車裝備。（圖取自facebook.com/mod.japn）

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（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本政府內閣會議今天決定一般會計支出為114兆3812億日圓（約新台幣27兆元）的2023年度預算案，首度突破110兆日圓，連續11年創新高，主要是因國防經費大增的緣故。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天傍晚召開臨時內閣會議決定2023年度預算案，一般會計支出總額為114兆3812億日圓，比本年度（2022年度）的原始預算多6兆7848億日圓，首度突破110兆日圓。

2023年度預算案將提交明年1月開會的國會審查。

新年度歲出大幅膨脹的主要原因是防衛費（國防經費）大增。日本為了徹底加強防衛力（國防能力），新年度防衛費編列6兆7880億日圓，比本年度多1兆4192億日圓，創新高。此外，為了加強未來的防衛力，另外編列3兆3806億日圓做為「防衛力強化資金」。

日本首相岸田文雄今天在政府與執政黨政策懇談會說：「這是為了克服日本所面臨的歷史性艱難局面，是為了開拓我國未來所編的預算，希望能有財源配合，推動防衛力的徹底強化。」

由於社會高齡化，新年度預算案當中，社會保障（社會福利）費編列36兆8889億日圓，比本年度增6154億日圓，創新高。

將分配給都道府縣市町村等地方自治體的「地方交付稅交付金」編列16兆3992億日圓，比本年度增5166億日圓。此外，為了因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、物價飆漲等，編列約5兆日圓的預備費。

至於新年度的歲入，疫情平息後企業業績有好轉趨勢，法人稅稅收將增加，加上物價高漲的影響，預估稅收約69兆4400億日圓，比本年度的原始預算多4兆2050億日圓，創新高。此外，預估將有9兆3182億日圓的稅外收入。

但還是入不敷出，因此將新發行國債35兆6230億日圓。新發行的國債額雖比本年度的原始預算新發國債額少1兆3030億日圓，但歲入3成以上依賴國債支應的結構不變，財政嚴峻狀況依然存在。預估國債發行額累積到明年度末將高達1068兆日圓。

日本朝日新聞報導，新發行的國債當中，編列「建設國債」4343億日圓將做為自衛隊的設施、船艦等部分國防裝備相關經費。日本政府記取二戰期間以戰時國債擴充軍費的教訓，至今未承認建設國債用於國防經費，但這次將是歷史性的轉變。（編輯：陳惠珍）1111223