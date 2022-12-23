北韓試射2枚短程彈道飛彈 南韓與美國譴責

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）根據南韓軍方情資，北韓今天下午向東海發射2枚短程彈道飛彈（SRBM），南韓與美國對北韓代表為此通話，並強烈譴責北韓違反聯合國安理會決議的行為。

韓聯社報導，韓國合同參謀本部表示，北韓今天下午4時32分又從首都平壤市順安一帶向東海發射2枚短程彈道飛彈，射程分別達250多公里及350多公里。

北韓今天與5天前發射彈道飛彈時，參謀本部同樣都只公開射程，但未公開飛行速度、高度等資訊；但表示今天2枚飛彈都是北韓近期開發、使用固態燃料的短程彈道飛彈，並未瞄準特定目標物。

南韓專家以發射地點及射程等資料推測，北韓發射的飛彈可能是KN系列短程彈道飛彈，也有可能是經過射程調整的俄羅斯伊斯坎德（Iskander）短程彈道飛彈或其他新型飛彈。

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北韓18日上午曾向東海發射2枚飛行物，北韓官媒隔天報導聲稱是為測試偵查衛星所發射的載具；但南韓軍方仍維持先前分析結果，認為是裝載固態引擎的中程彈道飛彈（MRBM）。參謀本部譴責北韓時隔5天再次試射飛彈的行動，「有損朝鮮半島及國際社會和平穩定」。

南韓朝鮮半島和平交涉本部長金健與美國國務院北韓特使金星容稍早也通話，討論對北韓發射彈道飛彈因應方案。南韓外交部表示，雙方強烈譴責北韓違反聯合國安理會的挑釁行為，稱此舉刺激朝鮮半島及區域緊張局勢的升溫。（編輯：陳惠珍）1111223