北韓試射火星-17型飛彈 日本退將：意圖嚇阻美國

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本海上自衛隊退役將領香田洋二表示，北韓試射火星-17型彈道飛彈意圖向美方宣示，北韓很快就能擁有比火星-15型更先進，且可攜帶強大威力核彈頭攻擊美國全境的彈道飛彈。

北韓中央通信社（KCNA）指出，昨天試射的是北韓「新型洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型（Hwasong-17）」，且「這次試射清楚證明了新的主要戰略武器系統有多可靠」。

日本放送協會（NHK）報導，北韓火星-17型試射是否成功，香田洋二今天說，這裡應該慎重看待，恐怕所謂的成功指的是以「高飛軌道」（lofted trajectory）試射一事。

香田提到，北韓雖然說得模糊，但有關成功實戰化，也就是部署到第一線部隊形成對美嚇阻力的階段，「我認為現階段還不能這麼說」。

他說，不過，從以高飛軌道進行試射並取得數據來看，北韓已獲得所期待的數據；又或者應該理解成這次試射確實依照北韓事前計畫般飛行。

談到北韓已具有射程可達美國本土的火星-15型彈道飛彈，為何還要研發火星-17型，香田表示，為了在軍事上嚇阻美國，必須要擁有利用一定威力的核彈頭攻擊美國全境的能力。

他說，射程逾萬公里的火星-15型只能部分滿足北韓政治及軍事上的所需。

香田指出，射程逾1萬5000公里的火星-17型擁有4個火箭發動機噴嘴（火星-15型為2個），全長也較火星-15型的22公尺加長到24公尺，是連美國也未曾研發過的重量約100噸級彈道飛彈。

談到北韓這次試射的意圖，香田說，北韓希望盡可能及早傳遞給美方一個「信號」，那就是北韓很快就能擁有比火星-15型更先進，且可攜帶強大威力核彈頭攻擊美國全境的彈道飛彈。

他還說，雖然北韓以稍嫌誇張的表現方式聲稱試射成功，但可以看到北韓此舉意圖向美方宣示火星-17型距離實戰部署已不遠，希望讓美方認真評價北韓實力。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1111119