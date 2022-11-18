日本：北韓射洲際彈道飛彈 可能落入專屬經濟區

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日本防衛省表示，北韓18日上午發射的彈道飛彈可能已落在北海道渡島大島外海，該地區是日本專屬經濟區。（中央社製圖）

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（中央社台北18日電）日本防衛省（相當於國防部）表示，北韓今天上午發射的彈道飛彈於11時20分（台灣時間上午10時20分）左右可能已經落在日本北海道的渡島大島外海，該地區是日本專屬經濟區。

日本防衛省表示，北韓今天上午10時14分（台灣時間9時14分）左右從朝鮮半島西岸附近朝東方發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。（編輯：郭中翰）1111118

北韓連2天試射 南韓初步推測為洲際彈道飛彈

（中央社首爾18日綜合外電報導）南韓軍方今天表示，北韓發射至少一枚彈道飛彈，是2天來第2度試射，初步推測是一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。

路透社報導，南韓合同參謀本部通報北韓發射飛彈。

一名南韓國防官員告訴法新社，他們推測北韓今天發射一枚洲際彈道飛彈，但沒有提供更多細節。

北韓昨天發射一枚彈道飛彈，同時警告如果美國和其盟友在區域擴大嚇阻行動，北韓將採取「更激烈的軍事回應」，並稱華府「在進行必將會後悔的賭博」。

北韓今年飛彈試射次數創紀錄，聯合國安全理事會的決議禁止北韓這類行徑，已就北韓的飛彈與核子武器計畫祭出制裁。

南韓與美國最近舉行軍事演習時，北韓也向海中發射數以百計的砲彈。日本參與了部分演習。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111118