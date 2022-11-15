尹錫悅會晤習近平25分鐘 籲協助遏止北韓挑釁

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（中央社首爾15日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅與中國國家主席習近平今天在G20會議場邊舉行首次面對面會談。尹錫悅呼籲中國在遏制北韓挑釁方面發揮更大作用；習近平則稱將加快兩國自由貿易協定談判。

路透社引述韓媒紐西斯通訊社（Newsis）報導稱，尹錫悅在會談中表示希望加強雙邊合作，以遏止北韓的核武和飛彈發展，並應對氣候變遷等區域和全球性問題。

韓聯社報導，根據南韓總統辦公室，會談於當地時間下午5時11分開始，時長25分。

南韓總統辦公室指出，尹錫悅也當面敦促中國在遏制北韓核武和飛彈挑釁方面發揮更大作用。

對此，習近平回應，中韓雙方在朝鮮半島問題上有共同利益，希望南韓積極改善與北韓的關係。

中國中央電視台（CCTV）報導，習近平在20國集團（G20）峰會場邊告訴尹錫悅，中方將在高科技製造、大數據、綠色經濟等領域深化與南韓合作。

此外，兩國領導人也同意，應儘早完成雙邊自由貿易協定第二階段談判。

會談過程中，習近平還強調確保「安全、穩定、順暢全球供應鏈」的重要性，反對「將經濟合作政治化」，以及美國等西方國家以國安考量為由，阻擋中國相關交易的舉措。（譯者：施施/核稿：戴雅真）11111115