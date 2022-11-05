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北韓又射彈道飛彈 韓聯社：2022年迄今共射33次

2022/11/5 16:35（11/5 18:53 更新）
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北韓5日再朝黃海方向發射4枚短程彈道飛彈。（中央社製圖）
北韓5日再朝黃海方向發射4枚短程彈道飛彈。（中央社製圖）
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（中央社首爾5日綜合外電報導）南韓軍方今天表示，偵測到北韓於上午11時32分至11時59分之間，從平安北道東林一帶向西海（中國黃海）發射4枚短程彈道飛彈。韓聯社指出，北韓今年以來共發射33次彈道飛彈。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部研判，這些短程彈道飛彈（SRBM）飛行距離約130公里，高度約20公里，速度約5馬赫，南韓及美國的情報部門正在分析具體參數。

韓聯社指出，東林位於北韓接壤中國的邊境地區，距離中國丹東市約20公里，北韓從北部地區向西部海域發射彈道飛彈實屬罕見，南韓軍方正在分析意圖。

根據分析，北韓或許是以美國及南韓從10月31日起舉行的聯合空中軍演「警戒風暴」（Vigilant Storm）為藉口射彈挑釁。

這些彈道飛彈從高度來看可能是超大型多管火箭砲KN-25，從速度來看可能是KN-23飛彈。

報導也提到，北韓在最近4天的其中3天發射彈道飛彈，今年以來共發射33次彈道飛彈，且發射3次巡弋飛彈。（編輯：陳彥鈞、戴雅真）1111105

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