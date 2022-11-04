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北韓180架次軍機升空 南韓出動F-35A等80多架戰機應對

2022/11/4 15:04（11/4 18:14 更新）
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南韓合同參謀本部表示，4日上午11時左右識別到約180多架北韓軍機行蹤，南韓空軍緊急出動80多架軍機應對。圖為美韓6月聯合軍演畫面。（圖取自facebook.com/rokairforce）
南韓合同參謀本部表示，4日上午11時左右識別到約180多架北韓軍機行蹤，南韓空軍緊急出動80多架軍機應對。圖為美韓6月聯合軍演畫面。（圖取自facebook.com/rokairforce）
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（中央社首爾4日綜合外電報導）北韓近來動作頻頻，昨夜向海上邊境區域發射約80發砲彈後，今天又大規模出動軍機。南韓軍方捕捉到約180條北韓軍機的航跡後，緊急出動F-35A匿蹤戰機等80架軍機升空因應。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部表示，在當地時間今天上午11時至下午3時許，共識別到約180條北韓軍機的飛行軌跡，南韓空軍緊急出動80多架軍機應對。

根據合同參謀本部，北韓軍機出現在「戰術行動線」（TAL）以北的內陸地區，以及東、西海面上空等多處地方。

南韓空軍緊急出動了包括F-35A匿蹤戰機在內約80架軍機，並以後續支援和防空戰力展開全面應對。

目前美韓正在進行「警戒風暴」（Vigilant Storm）聯合空中軍演，參與演習的240多架軍機也維持防禦態勢。

合同參謀本部指出，南韓軍方與美國密切合作，於關注北韓軍方動態的同時，也堅定備戰北韓可能發動的進一步挑釁。

韓聯社報導，相較於韓美演習的240多架先進機型，北韓出動的軍機是包含訓練機在內的老舊機種。而且由於飛行活動時間長達4小時，研判應該是軍機反覆起飛、降落，目前正在調查北韓確切出動的軍機數字。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1111104

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