日本新版安保戰略出爐 日媒指焦點是台灣議題

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）日本內閣會議16日通過新版國家安全保障戰略等安保3文件，其中，國家安全保障戰略載明將擁有攻擊敵人基地的「反擊能力」。日媒指出，美中對此態度不同，焦點在於台灣議題。

日本內閣會議通過的新版安保3文件除了有國家安全保障戰略（NSS）之外，還有顯示防衛目標及達成方法的「國家防衛戰略」以及規範自衛隊體制及5年間經費等的「防衛力整備計畫」。

日本朝日新聞報導，新版國安戰略等安保3文件，內容包括擁有可攻擊敵人基地的「反擊能力」、增加國防經費。日本之所以修訂安保文件，主要是美中對立加深。

對於日本國防政策的大轉變，美國表示歡迎，因為日本加強國防能力將有助於美國最重視的對中（中國）嚇阻力。考慮到「台灣有事」（有緊急狀況）等，美日將如何具體地加強一體化是今後的焦點。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）發表聲明表示，新版安保文件反映出「日本堅定地致力於維護基於規則的國際秩序和自由開放的印太區域」。他還說，在加強區域嚇阻力方面，美國支持日本取得包含反擊能力在內的新能力。

對於日本在2027年度之前國防經費要增至國內生產毛額（GDP）的2%一事，美國也表示支持，今後將加強美日合作。

報導說，日本希望美國出售美製的戰斧巡弋飛彈給日本，美國持正面態度，往後應該會有具體的動作。

美國拜登政府今年10月公布國家安全保障戰略，載明將中國視為「具有改寫國際秩序的意圖及能力的唯一的競爭對手」。美國不僅在軍事方面，將集結其他各方面的力量，與同盟國合作展現對抗中、俄的「統合嚇阻」。

報導說，日本加強國防能力的方針可說是符合美國的戰略。在美日同盟上，以往美國是扮演矛的角色，日本則是扮演盾的角色，但日本今後擁有反擊能力的話，矛與盾的角色可能大為改變，有緊急狀況之際，日美將如何進行指揮命令系統角色及責任劃分，有待研議的課題多。

日本首相岸田文雄打算最快明年一月訪美，與美國總統拜登舉行會談。預料美日外交及國防的部長級會議（2加2會談）近期將召開，這與剛通過的新版安保政策有關。

朝日新聞報導，日本政府的改變可說是中國增強軍備所引起的。而被中國視為「內政問題」的台灣問題也被納入日本「防衛」的對象。中國國家主席習近平10月在20大做政治報告涉台部分時明言，「不承諾放棄使用武力，反對台獨與外部勢力」，「台灣有事」的可能性還是存在。

日本新版國防政策出爐後，中國最警戒的就是美國將更進一步涉入東亞地區的安全保障。

報導指出，有一名中國外交相關人員說：「如果駐日美軍或日本自衛隊部署美國製的中長程彈道飛彈的話，將對中國的安全保障構成直接的威脅。」中方已將此疑慮透過國防部長會談等告知日方，美日如果有進一步的具體動作，中國很可能會採取對抗措施。

日本產經新聞報導前防衛大臣森本敏對於新版安保3文件的看法。森本指出，這是日本目前面臨最嚴峻、最複雜的安全保障環境下所擬定的國家戰略，具有空前劃時代的內容，是具歷史性的成果。

他表示，日本的防衛力（國防能力）至今是都是根據基礎的防衛力構想所規劃的，但新版安保文件顯示，日本將著眼於周邊國家能力，基於戰略性型態建立適當的國防能力，這具有重大意義。

此外，日本現行以攔截飛彈為主的「總合飛彈防空」策略將增強反擊能力，改為美軍正推動的「整合防空反飛彈」（IAMD）策略，也是意義深遠。

他指出，新版國家防衛戰略很明顯是衝著對中戰略而來，今後要如何落實安保3文件是很重要的。

報導指出，首先是處理有關機密情報的條件、完善並落實網路及情報的相關法令，有必要成立執行機關。其次是調整國防裝備移轉原則、運用方針，以及培育國防產業。第三就是成立日本自衛隊的常設統合司令部，以這些為基礎加強美日同盟合作。（編輯：周永捷）1111217