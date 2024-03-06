美對台軍售部分10年後才交付 智庫：國會應深究

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國智庫「卡托研究所」表示，美國積欠對台軍售總金額在2月無太大變化，但有兩個新項目值得討論，且每項都凸顯台灣等待美方交付武器時間異常久，美國國會應調查背後原因。

華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）今天表示，美國總統拜登政府今年2月僅宣布一項新的對台軍售案，價值7500萬美元，以助升級戰場通訊系統設備，但未公告交付武器，美國積欠對台軍售的總金額仍大約是191億美元。

然而有兩個項目值得討論，一是導向飛彈，另一是F-16升級部分。

美國國防部2月2日宣布與雷神公司（Raytheon Co.）簽訂合約，將生產並交付50枚AGM-154 Block III C聯合距外武器（JSOW）空對地飛彈給台灣。

這份合約是履行美國國防安全合作署（DSCA）2017年6月宣布的軍售案，等於宣布軍售後過了7年才授予合約。合約公告還明確指出預計將於2028年3月交付。這意味從美國宣布軍售到交付這50枚導向飛彈，台灣將等待將近11年。

相形之下，美國國防安全合作署宣布對卡達軍售200枚，作為2016年11月軍售F-15飛機和彈藥一部分，僅比對台軍售案早7個月。美方2017年10月4日授予合約，卡達在2020年6月便收到200枚。對卡達來說，從美方宣布軍售到授予合約只花了不到一年，從宣布軍售到交付也花不到4年。

卡托研究所認為，這只是一個更大問題的一個小例子，顯示美國無法從戰略上確定優先順序並充分利用有限的軍事資源。如果美國國會真的想加速對台交付武器，就應該嚴肅調查為何從宣布軍售這50枚導向飛彈到真正交付間距長達11年。

此外，美國空軍2月宣布完成了金額45億美元的台灣F-16機隊現代化。台灣也根據2019年軍售案採購新造F-16，美方預計2026年交機。這項升級計畫也就是「鳳展專案」，以新的發動機、雷達和許多其他子系統改良台灣較舊的F-16。

美國國防安全合作署在2011年9月宣布了升級計畫。然而從美方公告到台灣2018年底接收第一架升級飛機，中間花了7年；從美方公告到台灣2023年12月接收最後一架升級飛機，中間歷時12年。

事實上，多位國會議員近來曾對升級計畫延宕以及台灣尚未收到的新造F-16交機事宜可能延遲表示擔憂。

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其他數個國家正著手類似的F-16升級計畫，但很難找到有關他們進展的數據。希臘2022年9月接收第一架升級版 F-16，即美國國防安全合作署公告這項計畫的5年後，而且預定2027年接收84架改良型飛機中的最後一架。無論是首次還是最終交機，希臘都將比台灣快兩年，但希臘的計畫涵蓋的飛機較少。

卡托研究所結論說，改正美國對台軍售交付延宕狀況，對於提升嚇阻及防止美國捲入與中國潛在毀滅性戰爭至關重要。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1130306