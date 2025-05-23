兆元投資拚促參 114年民參目標1498億已達標7成

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）政府推動「兆元投資國家發展方案」，希望擴增民間參與公共建設規模，並設立4年目標，而114年預定民參金額目標為新台幣1498億元，目前簽約金額已達1116.91億元，達成率逾7成；今年截至4月底，永續債規模超過650億元，達成率也突破5成。

為引導資金投入國家建設，政府啟動「兆元投資國家發展方案」，透過創新促參推進機制、優化公共建設投融資條件、增加公共建設相關金融商品等3大策略主軸，並藉由設立院層級促參專案會議，架構公私協力平台，加速引入民間資金。

國發會今天舉行記者會說明階段性成果，截至114年4月底，已促成逾81案，規模1116.91億元的民間參與公共建設簽約金額；而114年1月至4月底，整體市場發行永續發展債券規模已逾650億元。

對照114年民參目標1498億元、永續債目標1000至1300億元，前者達成率突破7成，後者也超過5成。

國發會經濟處處長邱秋瑩指出，已簽約的民參案件前3大分別是退輔會的宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩BOT案、142.95億元，經濟部的桃園市大園區統一航空城大型物流中心BOO案、114.51億元，以及交通部的台中港低度發展區土地投資興建暨租賃經營商港設施案、57.56億元。

邱秋瑩指出，政府擇定再生水廠、本島大型的海水淡化廠，未來原則以促參方式推動，也就是說，未來只要經濟部、內政部拋出這類案件，一定要以促參辦理，若有例外，須提出說明；這部分也是因為與業者討論後，此類案件具有穩定報酬，契約風險較低，受到業者青睞。

青年社會住宅方面，促參專案辦公室將協調內政部、金管會等有關單位成立專案，以異業結盟及複合式商業模式，引進民間興辦青年社會住宅。

邱秋瑩說明，過去保險業不願意投入社宅，主因是報酬率不夠高，未來希望以壽險業、不動產業加上物管業者異業結盟的模式，並以複合式設計，將社宅整合長照、托育、運動，作為新的商業模式，目前已有壽險業者表達興趣。

國發會補充，青年社會住宅異業結盟加上複合式設計的促參模式，已經盤點20處公有地試辦，主要位於雙北及台中。

「兆元投資國家發展方案」分為2面向，一部分是引導資金流向促參，另一部分是金融資產。推動公共建設相關金融商品部分，已成功推動台北市、高雄市及桃園市政府分別發行100億元、45億元及12億元的永續發展政府債券，財政部、金融監督管理委員會、櫃檯買賣中心已建立三方聯繫機制，將持續追蹤發債可行案源，輔導各級政府發行永續發展債券。

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國發會補充，未來做法包含推動穩定收入的公共建設證券化，希望提升籌資效率，交通建設的重點推動計畫包含國道1號，車站、捷運站開發，長照、物流園區方面，也已接洽台北市政府、經濟部，評估證券化可行性。

國發會指出，「兆元投資國家發展方案」設下目標，希望到了117年，全台民參金額累計達到6829億元，發行永續債規模則達5100億元至6100億元。（編輯：潘羿菁）1140523