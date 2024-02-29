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強化制海戰力 海軍新建岸置魚叉飛彈陣地2027完成

2024/2/29 14:00
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（中央社記者游凱翔台北29日電）海軍為強化制海戰力，對美軍購魚叉反艦飛彈系統、擴編海鋒大隊。根據政府電子採購網招標公告，艦指部、國防部發布屏東、高雄及台南新建統包工程案，經費34億元，預計2027年前完工。

美國國防安全合作署（DSCA）2020年宣布軍售台灣100套岸置魚叉飛彈海岸防禦系統（Harpoon Coastal Defense Systems，HCDS），包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習飛彈、411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸載具、25輛雷達卡車等，預計在2028年全數到位。

知情人士日前告訴中央社，因應對美採購魚叉飛彈及國造飛彈量產計畫，初步規劃在雲林、台南、左營、屏東（兩處）及台東一帶新設海鋒大隊基地，其中台東、屏東，被評估可有效應對近年頻侵擾東部海域的共艦，達到嚇阻能力。

根據政府電子採購網招標公告，海軍艦隊指揮部發布「屏東D324暨高雄KZY營區新建統包工程」，全案新台幣18億5944萬元，興建官兵生活及周邊附屬設施、提供系統駐放、訓練、組測及人員進駐所需營區，屏東工期1100天、高雄工期580天。

另外，國防部也為艦指部發布「台南X226營區新建統包工程」對外招商案，總金額16億1438萬元，履約地為台南官田區。

由於有地方民意代表反對國軍在上述區域設置營區，軍方曾說明，魚叉飛彈營區成立後，平時為人員辦公、生活、住宿、車輛停放及訓練使用，不會有噪音，也會做好安全防範。

軍方提到，由於岸置魚叉飛彈的戰術作為是機動部署，意即飛彈相關裝備不會只置於營區，戰時或特殊狀況下，會迅速機動前往戰術陣地，捍衛海疆安全。（編輯：郭無患）1130229

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