外交家雜誌：如何定義中華民國對兩岸影響深遠

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）「外交家」雜誌網站今天以「台灣：『中華民國』的未來」發表文章指出，如何定義中華民國可能會對兩岸關係產生深遠影響。

民進黨籍的副總統賴清德在1月當選了台灣下一任總統，這次選舉是台灣民主化以來，首次出現同一政黨連續執政3任的情況。賴清德的就職典禮將於5月20日舉行。

「外交家」（The Diplomat）文章寫道，賴清德的勝選讓外界關注這位即將上任的總統如何看待台灣與中國的關係，以及他將如何框架92共識，而中國一再要求台灣確認此點。

在台灣，60%的人希望維持現狀，只有不到10%的人支持與中國統一。台灣人民爭論焦點不在於統獨，而是如何維持現狀，與中國的關係正是基於此點討論。

日本東京大學教授川島真（Shin Kawashima）在文章中指出，這裡可能的問題是如何處理「中華民國」。眾所周知，前總統李登輝放棄「反攻大陸」政策後，將中華民國與台灣的關係描述為「中華民國在台灣」，意即中華民國是位在台灣。這顯示中華民國不再渴望與中國統一，而是就在台灣。

然而，中華民國與台灣之間有一定距離，就像中華民國被描述為存在於台灣空間中。因此，李登輝廢除了中華民國和台灣之間的台灣省行政職能，保留了管轄金門、馬祖列島的福建省行政職能。

相較之下，即將卸任的總統蔡英文在2019年使用「中華民國台灣」的表述。這代表中華民國與台灣等同，暗示兩者是結合在一起的。

這也是蔡英文政府讓中華民國福建省政府走入歷史的原因。它顯示中華民國管轄的空間是台灣，台灣與中華民國是一體的。

但蔡英文並不否認中華民國是於1912年在中國成立，將中華民國等同於台灣仍需要邏輯上的跳躍。無論如何，可以說蔡英文是在不放棄中華民國框架的情況下尋求維持現狀。

文章提到，以此方式將中華民國與台灣劃上等號，並試圖在此基礎上維持現狀的傾向，一般稱為「華獨」。問題是賴政府是否會維持「中華民國台灣」，因為如果新總統選擇不維持，那麼他很可能會選擇所謂的「台獨」，也就是台灣就是台灣。

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川島真寫道，最近的爭論是關於台灣的新政府與中華人民共和國（PRC）之間的關係，但在台灣內部首先討論的可能是「中華民國」定義為何。中華民國的舊制如今在台灣隨處可見。新政府對此將採取什麼措施？如果國民黨勝選，國民黨斷難否定中華民國或廢除其舊制。然而顯可易見的是，賴清德的新政府將朝著這個方向前進。

文末指出，中國似乎並不區分「華獨」和「台獨」，也很可能均不接受，因為兩者皆包含「獨立」一詞。這可能就是北京如此堅決反對整個民進黨的原因。不過，在台灣如何處理「中華民國」對台灣來說很重要，也影響到台灣與中國的關係。因為「中華民國」的元素，才是與「中國」的接軌點；沒有它，「台灣就是台灣」。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130222