世界母語日 賴清德分享小王子台語版本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北21日電）今天是世界母語日，副總統賴清德在社群平台Threads表示，台語是非常美麗的語言，可以很鄉土、很草根，也能很典雅、很傳神，並分享一段經典名著「小王子」的台語版獨白。

賴清德透過臉書發文表示，世界母語日，讓世界從母語看見台灣的多元文化，台灣是多元族群組成的國家，不同族群所呈現的豐富文化，是台灣重要的特色與資產；今天是世界母語日，代表多元文化的母語，不僅豐富台灣的文化內涵，更是台灣獨一無二的寶藏。

賴清德說，他始終認為，傳承與發展各族群的母語，是發展台灣文化的重要工作。政府在這幾年，先後完成2 項立法工作，包括「原住民族語言發展法」與「國家語言發展法」，讓各族群的語言，都有相同的使用與發展機會。

賴清德表示，立法只是發展母語政策的基本功，未來要持續復振國家語言，第一步就是成立國家語言研究發展中心，以完整的計劃，系統性推動國家語言的傳承與發展。

他說，第二步要健全國家語言的教育資源，規劃母語教材、書籍、線上學習等資源，並培育各國家語言的教師與通譯人才，讓學習母語更方便容易。

賴清德說，第三是營造多元語言的友善環境，從公部門做起，未來的公務機關將會有多元語言的人才，為民眾服務。民眾到公務機關洽公的時候，可以自在地使用母語。

他說，母語是文化的靈魂，大家喜愛的原住民歌手阿爆，獲得金曲獎年度專輯獎的肯定；客語電視劇「茶金」，在金鐘獎入圍了16項獎項。多元母語的創作與傳播，在台灣自由、開放的社會環境中，逐漸蓬勃發展。

賴清德說，期待未來在政府與民間的共同努力下，大家可以更自由、自在、自信地在生活中使用母語，讓世界從母語看見台灣多元的文化。

另外，賴清德也透過社群平台Threads錄了一段台語版本的「小王子」，他說，台語是非常美麗的語言，可以很鄉土、很草根，也能很典雅、很傳神。（編輯：翟思嘉）1130221