萬海2023年每股虧2.07元 考量景氣回升仍配息1.5元

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（中央社記者賴言曦台北13日電）萬海航運2023年財報出爐，合併營收新台幣1002.2億元，年減61.3%，歸屬於母公司業主淨損57.96億元，每股稅後淨損2.07元。萬海表示，考量市場景氣回升，為兼顧長期股東利益，董事會決議每股擬配發1.5元現金股利。

萬海2023年第3季雖然轉虧為盈，單季每股稅後淨利（EPS）0.9元，但第4季再度轉虧，單季稅前淨損52.99億元，稅後歸屬母公司淨損38.77億元，每股稅後淨損1.39元。

萬海說明，第4季營收雖然貨量較第3季成長，但第4季美元兌新台幣匯率大幅升值，導致帳上匯兌損失約30億元，另考量公司穩健經營，在檢視船舶效益、船齡及油耗等因素後，依會計準則帳面認列含使用權資產的船舶設備減損損失約26億元，但皆不影響公司營運。

股利政策方面，萬海表示，考量市場景氣回升，為兼顧長期股東利益，董事會決議每股擬配發1.5元現金股利；以今天收盤價49元計，現金殖利率約3.06%。

觀察海運市場，萬海指出，上海航運交易所公布的上海出口集裝箱運價指數顯示，運價正逐步提升中，指數已從2023年3月底的低點923點，回升到2024年3月1日的1979點。

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且從萬海2024年前2個月合併營收來看，累計合併營收達181.17億元，年增7.79%，另農曆春節假期後，各地需求已逐步增加，將有助於公司營運穩健增長。

展望2024年，萬海表示，受到市場供需、紅海緊張情勢持續，全球市場仍充滿挑戰，但萬海仍積極進行船隊調整及貨櫃汰舊換新，2024年到2025年預計有7艘1.3萬TEU（20呎櫃）、8艘3000 TEU投運，公司也將持續淘汰老舊船舶、退租租船，優化航線布局，提升競爭力。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130313