萬海2月營收88億年增逾2成 看需求已逐步增加

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（中央社記者賴言曦台北11日電）貨櫃三雄2月營收全數出爐，專營近洋線的萬海因農曆春節假期影響工作天數，2月營收新台幣88.64億元，月減4.19%，但較去年同期成長21.24%。

萬海今天公告2月營收，受到春節假期影響工作天數影響，2月貨量較1月減少，牽動2月營收月減4.19%，但仍較去年同期增加21.24%，累計前2月營收181.17億元，年增7.79%。

隨著農曆春節假期結束，萬海表示，觀察到各地需求已逐步增加，將有助營運穩健成長。

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以長程線為主的長榮、陽明日前已公告2月營收，由於葉門叛軍「青年運動」在紅海攻擊商船，迫使航商繞道好望角，拉長船舶營運週期，支撐國際平均運價持穩，激勵長榮、陽明力抗假期因素，繳出年月雙增成績單。

長榮2月營收301.69億元，月增6.41%，年增61.51%，累計前2月合併營收585.21億元，年增30.27%。陽明2月營收142.57億元，月增1.86%，年增26.07%，累計前2月營收282.54億元，年增17.6%。（編輯：楊蘭軒、翟思嘉）1130311